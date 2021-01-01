McCollum: "Lakers, bu yaz yeniden yüklendi"

Portland Trail Blazers guardı CJ McCollum, Los Angeles Lakers'ın geçtiğimiz yaz döneminde "yeniden yüklendiğini" söyledi.



Lakers, 2021-22 NBA sezonu öncesinde kadrosunu tamamen yenilemiş ve LeBron James, Anthony Davis ve Talen Horton-Tucker dışında tüm oyuncularını değiştirmişti.



Russell Westbrook, LeBron James ve Anthony Davis'e katılarak bir büyük üçlü oluşturmuş ve ekip, genel olarak kadrosuna veteranları dahil etmişti.



McCollum'a göre, Lakers yaz döneminde 'yeniden yüklendi' ve gelecek yıl sağlam bir takım olacak:



"Yeniden yüklendiler, çok sayıda veteran getirdiler, adamım Melo'yu (Carmelo Anthony) da aldılar. Bence sağlam bir takım olacaklar, ilk beşleri iyi, yedekleri iyi, Bron, AD ve Russ ve diğer adamların sezon boyunca dinlenmesini sağlayabilecek derinliğe sahipler. Ama rekabetçi bir durum olacak. Ligin geri kalanına, özellikle Lakers'a saygım sonsuz. Lig oldukça rekabetçi olacak ve herkesin bu sezon nasıl geliştiğini görmek için sabırsızlanıyorum."



