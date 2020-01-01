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McCollum, bir süredir sırtında kırık ile oynuyormuş!

Portland Trail Blazers'ın yıldızı CJ McCollum'ın, bir süredir sırtında bir kırıkla oynadığı ortaya çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Portland Trail Blazers'ın yıldızı CJ McCollum'ın, bir süredir sırtında bir kırıkla oynadığı ortaya çıktı.

Portland'ın dün gece Dallas Mavericks'e karşı kazandığı büyük galibiyette, McCollum'ın ortalama performansının oldukça aşağısında oynaması, dikkatleri üzerine çekmişti.

Takım arkadaşı Damian Lillard, Trail Blazers'ı Batı'daki sekizinci sıraya yükseltmek için 61 satı atarken, McCollum sadece 8 sayıda kalmış, lakin skoru kesinleştirmek için bir çift kritik serbest atış isabeti bulmuştu.

NBC Sports Northwest'ten Dwight Jaynes'e göre, dün gece 2/14 şut isabetiyle oynayan McCollum, son üç maçta "L3 vertebral transvers proses kırığı (yerinden çıkmayan) ile" oynuyordu.

Blazers, Perşembe günü Brooklyn Nets'e karşı olacak son sezon maçını kazanırsa, Batı'daki sekizinci sırayı koruyacak.


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