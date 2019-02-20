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Mbaye Diagne: "Avrupa beni konuşacak"

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde büyük umutlarla Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Mbaye Diagne, Benfica ile oynanacak karşılaşmayı çıkış maçı olarak görüyor.

Kaynak: Fotomaç
Mbaye Diagne: 'Avrupa beni konuşacak'
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20 Şubat 2019 10:19
Galatasaray 21 Şubat Perşembe akşamı Avrupa Ligi'nde kritik bir maça çıkacak. Türk Telekom Stadı'nda oynanan ilk karşılaşmayı 2-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, Benfica deplasmanından tur çıkarmaya çalışacak. Bu zorlu maç öncesi tüm gözler, Cimbom'un ara dönemdeki flaş transferi Mbaye Diagne'de olacak. Trabzonspor maçında penaltıdan bir gol atan, Benfica ile Kasımpaşa karşılaşmalarında ise hayal kırıklığı yaratan başarılı futbolcu, bu maça damga vurmaya hazırlanıyor.

İLK 11'DE OYNATACAK

Kasımpaşa maçı sonrası Fatih Terim'in, "Gollerini atmaya başlarsa rahatlayacağız" diyerek mesaj gönderdiği Diagne'nin kendisine güveni tam. "Benim maçım olacak" ifadesini kullanan ve Benfica'yı gözüne kestiren yıldız oyuncu, "Henüz beklenen katkıyı yapamadım ama Benfica maçı farklı olacak. Atacağım gollerle tüm Avrupa beni konuşacak" diye konuştu. Terim'in de oyuncusuna güveni tam olduğu ve yarın yine 11'e koyacağı bildirildi.



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