İLK 11'DE OYNATACAK

Galatasaray 21 Şubat Perşembe akşamı Avrupa Ligi'nde kritik bir maça çıkacak. Türk Telekom Stadı'nda oynanan ilk karşılaşmayı 2-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, Benfica deplasmanından tur çıkarmaya çalışacak. Bu zorlu maç öncesi tüm gözler, Cimbom'un ara dönemdeki flaş transferi Mbaye Diagne'de olacak. Trabzonspor maçında penaltıdan bir gol atan, Benfica ile Kasımpaşa karşılaşmalarında ise hayal kırıklığı yaratan başarılı futbolcu, bu maça damga vurmaya hazırlanıyor.Kasımpaşa maçı sonrası Fatih Terim'in, "Gollerini atmaya başlarsa rahatlayacağız" diyerek mesaj gönderdiği Diagne'nin kendisine güveni tam. "" ifadesini kullanan ve Benfica'yı gözüne kestiren yıldız oyuncu, "" diye konuştu. Terim'in de oyuncusuna güveni tam olduğu ve yarın yine 11'e koyacağı bildirildi.