Mauro Icardi'ye 100. maç plaketi

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi'ye, 100. resmi maç plaketi verildi.
Ligin 11. haftasındaki Trabzonspor müsabakasında 100. kez sarı-kırmızılı formayı terleten Icardi'ye plaketi ve sırtında "100" yazan forma, başkan Dursun Özbek tarafından takdim edildi. Tribünlerin büyük destek verdiği yıldız santrfor için kendisiyle özdeşleşen "Aşkın olayım" şarkısı çalındı.
Taraftarlar, şarkıya büyük bir coşkuyla eşlik etti.
