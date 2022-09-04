Marsilya'dan Galatasaray'a Cengiz Ünder cevabı

Galatasaray, Fransız ekibi Marsilya'da oynayan milli futbolcu Cengiz Ünder'in transferi için teklif yaptı. İşte Marsilya'nın cevabı...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Marsilya'dan Galatasaray'a Cengiz Ünder cevabı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Eylül 2022 13:58
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kariyerine Fransız ekibi Marsilya'da devam eden Cengiz Ünder'i aldı. Sarı-kırmızılılar milli futbolcu için Marsilya'ya teklif yaptı.

MARSILYA'DAN CENGİZ KARARI

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Cengiz Ünder için Marsilya'ya yaptığı kiralama teklifi geri çevrildi.

TUDOR İLE SORUNLAR YAŞIYOR

Son günlerde Fransız basınında teknik direktör Igor Tudor ile Cengiz Ünder arasındaki soğuk rüzgarlar gündem olmuştu. Ünder, bu sezon Marsilya'da 4 maçta 157 dakika süre alabildi ve skora katkı yapamadı.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Cengiz Ünder'in Marsilya ile 30 Haziran 2025 tarihine kadar sözleşmesi devam ediyor. Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Cengiz Ünder daha önce Roma, Leicester City, Başakşehir, Altınordu ve Bucaspor takımlarında oynamıştı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ