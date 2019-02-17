Manchester'dan Koubaly için dev teklif hazırlığı

Manchester United, yaz transfer sezonu için kolların şimdiden sıvadı. Kırmızı Şeytanlar, Napoli'nin yıldızı Koulibaly için reddedilemeyecak bir rakam önerecek.İtalyan medyasında yer alan habere göre Manchester United, Napoli'nin yıldız savunmacısı için 102 milyon euroluk transfer teklifi yapmaya hazırlanıyor.27 yaşındaki savunmacı, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Gurur duyuyorum ve teklifin olduğunu bilmek hoşuma gidiyor ancak yalnızca Napoli'ye yoğunlaşıyorum, sahada neler yapabileceğimi kanıtlamaya çalışıyorum. Napoli'de benim için çok güzel bir ortam var, en üst düzeyde olduğumuzu kanıtlamak istiyoruz ve burada gelişmeye devam etmek istiyorum." dedi.İNGİLİZLER DE DUYURDUÖte yandan The Sun gazetesi, Manchester United teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in yönetimi adına 90 milyon sterlinlik bir teklifin sunduğunu aktardı.