Manchester City - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Manchester City - Feyenoord maçı Tabii canlı izle şifresiz

Manchester City - Feyenoord karşı karşıya geliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Feyenoord'u ağırlayacak olan Manchester City, bu önemli maça hazırlanıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester City - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Manchester City - Feyenoord maçı canlı izleme detayları...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Manchester City sahasında Feyenoord ile karşılaşacak. Manchester City - Feyenoord maçı TSİ 23:00'da başlayacak.