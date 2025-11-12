Magnum Porsche çekiliş sonuçları 2025: Magnum Card ve araba çekiliş sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır? Asil/yedek talihli sorgulama

Magnum çekiliş sonucuna göre ikramiye kazanılması durumunda ikramiyenin ÖTV ve KDV dışında kalan tüm vergi ve harcamaları talihliye ait olacak. İşlemlerle ilgili tutar, çekiliş sonrasında belirlenecek ve talihlilere duyurulacak. Kazanılan ikramiye başkasına devredilemeyecek ve nakde çevrilemeyecek.

Kampanyaya katılan katılımcıların ikramiye kazanması durumunda gazetede yapılan ilan tebliğ süresinin ardından ilk 15 gün içerisinde asıl talihliler, başvuru yapacak. Takip eden 15 gün yedek talihliler için son başvuru günüdür. Magnum çekilişinin tamamlanmasıyla gözler sonuçlara çevrildi. Peki Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, sonuçların paylaşılacağı tarih…

Magnum çekilişi noter huzurunda 4 Kasım Salı günü gerçekleştirildi. Kurumdan yapılan açıklamada " Kampanyamız 14.10.2025 23.59 itibarıyla sona erdi." ifadeleri kullanılırken Magnum Card çekilişi ve Porsche çekiliş sonuçlarının 8 Kasım Cumartesi tarihinde açıklanacak.

Magnum Porsche ve Magnum Card çekiliş sonuçları Hürriyet Gazetesi Cumarteis Eki'nde duyurulacak. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacaktır.

Katılımcının ikramiye kazanması durumunda, adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterlidir.

4 Kasım'da yapılan çekilişle birlikte 2 Porsche Taycan ve 300 bin lira değerinde 30 Magnum Card verilecek.

Çekiliş sonucu tescile bağlı ikramiye kazanılması durumunda, kazanılan ikramiyenin ÖTV ve KDV dışında kalan tüm vergi ve harcamaları talihliye aittir. Veraset ve intikal vergisi ile noter hibe devri işlemleri, MTV, trafik sigortası, ruhsat-plaka vb. işlemleri talihliler ödeyecek.