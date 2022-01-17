Luyindama için ayrılık haftası

Galatasaray'ın Demokratik Kongolu stoperi Christian Luyindama'nın bu hafta sarı kırmızılı takımdan ayrılması bekleniyor.



2024 yılına kadar sözleşmesi bulunmasına karşın kadroda düşünülmeyen ve Antwerp ile birlikte Belçika'dan 2 kulübün daha istediği Luyinmada'nın satın alma opsiyonuyla kiralanması bekleniyor.



Galatasaray'da 78 maça çıkan savunma oyuncusu; 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Sarı kırmızılılar, Luyindama'nın gidişi ile birlikte yerli stoper arayışına başlayacak.



Royal Antwerp takımına kiralanması beklenen Christian Luyindama, aracının taşınmasıyla ilgili gerekli prosedürler için İstanbul'da gümrük müdürlüğüne gitmişti.





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