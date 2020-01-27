Lukas Podolski, Antalyaspor için kontrolden geçti

Antalyaspor'un renklerine bağladığı Alman futbolcu Lukas Podolski, sağlık kontrolünden geçti.

Haber; AA
Lukas Podolski, Antalyaspor için kontrolden geçti
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27 Ocak 2020 13:05
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un renklerine bağladığı Alman futbolcu Lukas Podolski, sağlık kontrolünden geçirildi. 

Kırmızı-beyazlı kulübün resmi sağlık sponsoru Memorial Antalya Hastanesinin açıklamasında, detaylı kan tetkikleri yapılan Podolski'nin ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği belirtildi.

Açıklamada, 34 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinin akciğer, efor, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandığı kaydedildi. 

Antalyaspor, Japonya'nın Vissel Kobe takımıyla sözleşmesi sona eren Podolski ile 1,5 yıllık anlaşma imzalamıştı. 

Polonya asıllı Alman futbolcu daha önce Galatasaray'da da forma giymişti. 

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