LA Clippers koçu Tyronn Lue, Russell Westbrook'un geçtiğimiz sezon "Clippers'ı kurtardığını" söyledi.



Los Angeles Lakers'tayken ligdeki değeri oldukça düşük olarak görülen Russ, Clippers'ta geçirdiği sınırlı süre içinde beklenenden büyük bir etki yaratmıştı.



Lue, Westbrook'un geçen sezonun sonunda takımı "kurtardığını" açıkladı:



"Russ'ı çok severim. İlk günden beri. Sağlam ve inatçı bir adamdır. Plumlee, Bones ve Eric Gordon'la birlikte Russ, sezonun son 20 maçında yaptıklarıyla bizi resmen kurtarmıştı. PG sakatlanınca, bambaşka bir seviyeye yükselmişti. Onu çok severim, harika bir ilişkimiz var. Birbirimize karşı tamamen dürüst olabiliyoruz. Onun talep ettiği tek şey de bu zaten."



Westbrook, Clippers'la oynadığı 21 normal sezon maçında 15.8 sayı, 4.9 ribaund ve 7.6 asist ortalamalarla oynamış ve Paul George ile Kawhi Leonard ikilisi sakatlandıktan sonra, Phoenix Suns'a karşı playofflarda takımı 23.6 sayı, 7.6 ribaund ve 7.4 asist ortalamalarıyla taşıyarak, 2023-24 sezonu için takımdaki yerini sağlamlaştırmıştı.



