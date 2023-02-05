Lucas Torreira: 'Özür dilerim'

Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Trabzonspor'u yendikleri maçın ardından bir paylaşım yaptı.



Torreira yaptığı paylaşımda, "Ne yazık ki en iyi günüm değildi. Takım arkadaşlarımdan ve taraftarlardan özür dilerim." dedi.



Lucas ayrıca, "İşin güzel yanı, biz harika bir takımız ve harika bir sonuç alarak zirvede kalmayı başardık." ifadelerini kullandı.





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