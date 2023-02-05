Lucas Torreira: "Özür dilerim"

Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Trabzonspor'u yendikleri maçın ardından açıklama paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Lucas Torreira: 'Özür dilerim'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Şubat 2023 22:55
Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Trabzonspor'u yendikleri maçın ardından bir paylaşım yaptı.

Torreira yaptığı paylaşımda, "Ne yazık ki en iyi günüm değildi. Takım arkadaşlarımdan ve taraftarlardan özür dilerim." dedi.

Lucas ayrıca, "İşin güzel yanı, biz harika bir takımız ve harika bir sonuç alarak zirvede kalmayı başardık." ifadelerini kullandı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ