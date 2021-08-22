⚽️15' Romelu Lukaku

⚽️35' Reece James



📈Chelsea, Arsenal'i Emirates'te 2-0 mağlup etti.



📉Chelsea, deplasmanda çıktığı son 5 Londra derbisini kazanarak bu başarısını 15 yıl sonra tekrarladı.



📍İlk 2 haftayı puansız kapatan Arsenal, gelecek hafta Man City deplasmanına gidecek. pic.twitter.com/o8AOyczeqw



— Sporx (@sporx) August 22, 2021

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Arsenal ile Chelsea karşı karşıya geldi. Emirates'te oynanan Londra derbisini Chelsea, 2-0'lık skorla kazandı.Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 15. dakikada yeni transfer Romelu Lukaku ve 35. dakikada Reece James attı.Chelsea, deplasmanda çıktığı son 5 Londra derbisini kazanarak bu başarısını 15 yıl sonra tekrarladı.İlk hafta Brentford'a yenilen Arsenal, ikinci maçını da puansız kapattı. Chelsea ise 2'de 2 yaparak zirveye ortak oldu.Arsenal, gelecek hafta Manchester City'e konuk olacak. Chelsea ise Liverpool deplasmanına gidecek.