İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Arsenal ile Chelsea karşı karşıya geldi. Emirates'te oynanan Londra derbisini Chelsea, 2-0'lık skorla kazandı.
Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 15. dakikada yeni transfer Romelu Lukaku ve 35. dakikada Reece James attı.
Chelsea, deplasmanda çıktığı son 5 Londra derbisini kazanarak bu başarısını 15 yıl sonra tekrarladı.
İlk hafta Brentford'a yenilen Arsenal, ikinci maçını da puansız kapattı. Chelsea ise 2'de 2 yaparak zirveye ortak oldu.
Arsenal, gelecek hafta Manchester City'e konuk olacak. Chelsea ise Liverpool deplasmanına gidecek.
Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 15. dakikada yeni transfer Romelu Lukaku ve 35. dakikada Reece James attı.
Chelsea, deplasmanda çıktığı son 5 Londra derbisini kazanarak bu başarısını 15 yıl sonra tekrarladı.
İlk hafta Brentford'a yenilen Arsenal, ikinci maçını da puansız kapattı. Chelsea ise 2'de 2 yaparak zirveye ortak oldu.
Arsenal, gelecek hafta Manchester City'e konuk olacak. Chelsea ise Liverpool deplasmanına gidecek.
⚽️15' Romelu Lukaku
⚽️35' Reece James
📈Chelsea, Arsenal'i Emirates'te 2-0 mağlup etti.
📉Chelsea, deplasmanda çıktığı son 5 Londra derbisini kazanarak bu başarısını 15 yıl sonra tekrarladı.
📍İlk 2 haftayı puansız kapatan Arsenal, gelecek hafta Man City deplasmanına gidecek. pic.twitter.com/o8AOyczeqw
— Sporx (@sporx) August 22, 2021