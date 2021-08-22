Londra'nın yeni kralı Romelu Lukaku!

Chelsea, yeni transferi Romelu Lukaku'nun damga vurduğu maçta Arsenal'i deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Londra'nın yeni kralı Romelu Lukaku!
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22 Ağustos 2021 20:21
İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Arsenal ile Chelsea karşı karşıya geldi. Emirates'te oynanan Londra derbisini Chelsea, 2-0'lık skorla kazandı.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 15. dakikada yeni transfer Romelu Lukaku ve 35. dakikada Reece James attı.

Chelsea, deplasmanda çıktığı son 5 Londra derbisini kazanarak bu başarısını 15 yıl sonra tekrarladı.

İlk hafta Brentford'a yenilen Arsenal, ikinci maçını da puansız kapattı. Chelsea ise 2'de 2 yaparak zirveye ortak oldu.

Arsenal, gelecek hafta Manchester City'e konuk olacak. Chelsea ise Liverpool deplasmanına gidecek.


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