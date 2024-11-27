Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Liverpool - Real Madrid maçı Tabii canlı izle şifresiz

Liverpool - Real Madrid karşı karşıya geliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Real Madrid'i ağırlayacak olan Liverpool, bu önemli maça hazırlanıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Liverpool - Real Madrid maçı canlı izleme detayları...



Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?



UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Real Madrid ile karşılaşacak. Liverpool - Real Madrid maçı TSİ 23:00'da başlayacak.



Günün maçları (27 Kasım)



20:45 Sturm Graz - Girona (TRT Spor)



20:45 Kızılyıldız - Stuttgart (TRT Tabii Spor)



23:00 PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk (TRT Tabii Spor)



23:00 Aston Villa - Juventus (TRT Tabii Spor 1)



23:00 Monaco - Benfica (TRT Spor)



23:00 Bologna - Lille (TRT Tabii Spor 4)



23:00 Dinamo Zagreb - Borussia Dortmund (TRT Tabii Spor 3)



23:00 Celtic - Club Brugge (TRT Tabii Spor 5)



23:00 Liverpool - Real Madrid (TRT Spor)

