Lille - PSG maçı canlı izle, canlı oyna

Fransa Süper Kupa mücadelesinde Lille ile PSG karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek ve iddaa oynamak isteyenlere büyük müjde...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Lille - PSG maçı canlı izle, canlı oyna
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01 Ağustos 2021 10:11
Fransa Süper Kupa maçında Lille ve PSG kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.

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Karşılaşmada Lille'in galibiyetine 3,05'lik oran verilirken PSG'nin galibiyetine 1,87'lik oran belirlendi. Maçın beraberlik oranı 2,90 olarak belirlenirken 2,5 ALT oranı 1,68 ve 2,5 ÜST oranı ise 1,73'ten değerlendirildi.

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İLK GOLÜ KİM ATAR?

Lille - PSG maçına özel olarak açılan bahislerde ilk golü Lille'in atmasına 2.00'lık oran verilirken ilk golü PSG'nin atması için ise 1,59'luk oran belirlendi. Gol olmaz seçeneğinin oranı ise 8,20 olarak açıklandı.

KARŞILIKLI GOL OLUR MU?

Lille ile PSG'nin karşı karşıya geleceği maçta Karşılıklı Gol var oranı 1,62 ile açıklanırken Karşılıklı gol olmaz seçeneğinin oranı 1,80 olarak belirlendi.



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