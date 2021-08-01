Lille - PSG maçı canlı izle, canlı oyna

Fransa Süper Kupa maçında Lille ve PSG kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.
Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Karşılaşmada Lille'in galibiyetine 3,05'lik oran verilirken PSG'nin galibiyetine 1,87'lik oran belirlendi. Maçın beraberlik oranı 2,90 olarak belirlenirken 2,5 ALT oranı 1,68 ve 2,5 ÜST oranı ise 1,73'ten değerlendirildi.
LILLE - PSG MAÇI TUTTUR'DA CANLI İZLE, CANLI OYNA! TIKLAYIN
İLK GOLÜ KİM ATAR?
Lille - PSG maçına özel olarak açılan bahislerde ilk golü Lille'in atmasına 2.00'lık oran verilirken ilk golü PSG'nin atması için ise 1,59'luk oran belirlendi. Gol olmaz seçeneğinin oranı ise 8,20 olarak açıklandı.
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
Lille ile PSG'nin karşı karşıya geleceği maçta Karşılıklı Gol var oranı 1,62 ile açıklanırken Karşılıklı gol olmaz seçeneğinin oranı 1,80 olarak belirlendi.
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Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Karşılaşmada Lille'in galibiyetine 3,05'lik oran verilirken PSG'nin galibiyetine 1,87'lik oran belirlendi. Maçın beraberlik oranı 2,90 olarak belirlenirken 2,5 ALT oranı 1,68 ve 2,5 ÜST oranı ise 1,73'ten değerlendirildi.
LILLE - PSG MAÇI TUTTUR'DA CANLI İZLE, CANLI OYNA! TIKLAYIN
İLK GOLÜ KİM ATAR?
Lille - PSG maçına özel olarak açılan bahislerde ilk golü Lille'in atmasına 2.00'lık oran verilirken ilk golü PSG'nin atması için ise 1,59'luk oran belirlendi. Gol olmaz seçeneğinin oranı ise 8,20 olarak açıklandı.
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
Lille ile PSG'nin karşı karşıya geleceği maçta Karşılıklı Gol var oranı 1,62 ile açıklanırken Karşılıklı gol olmaz seçeneğinin oranı 1,80 olarak belirlendi.
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