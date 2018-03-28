Lillard laf atanın üzerine yürüdü, laf atan özür diledi

Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard, Minnesota Timberwolves'a karşı oynadığı Pazartesi geceki maç sonrası, birkaç Wolves taraftarının kendisine laf atması sonrası taraftarın üzerine yürümesi hakkında konuştu.
"Hanginiz dedi onu?"
Damian Lillard, Timberwolves'a karşı oynadığı Pazartesi geceki maç sonrası, birkaç Wolves taraftarının kendisine laf atması sonrası taraftarın üzerine yürümesi hakkında konuştu 😤 ➤https://t.co/8s9nnX1Jl5 pic.twitter.com/XEF2tzbwiK
— Sporx Basketbol (@sporx_basket) December 20, 2017