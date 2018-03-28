Lillard laf atanın üzerine yürüdü, laf atan özür diledi

"Hanginiz dedi onu?"



Damian Lillard, Timberwolves'a karşı oynadığı Pazartesi geceki maç sonrası, birkaç Wolves taraftarının kendisine laf atması sonrası taraftarın üzerine yürümesi hakkında konuştu 😤 ➤https://t.co/8s9nnX1Jl5 pic.twitter.com/XEF2tzbwiK



— Sporx Basketbol (@sporx_basket) December 20, 2017

Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard, Minnesota Timberwolves'a karşı oynadığı Pazartesi geceki maç sonrası, birkaç Wolves taraftarının kendisine laf atması sonrası taraftarın üzerine yürümesi hakkında konuştu.Takım otobüsüne doğru yürürken, Minnesota'daki arena dışında basın topluluğunun bulunduğu yerden laf atan izleyicinin sonradan özür dilediğini söyleyen Lillard, durumu açıkladı:Telefonla çekilen görüntülerde Lillard'ın kalabalığa doğru yaklaştığı vedediği görülüyor. Alandaki kadınlardan birinin laf atan kişiyi göstermesi sonrası da kendisi özür diliyor: