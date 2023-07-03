Lillard, kendisine sırt çevirenlerin düşüncelerini duymak istiyor

Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard, Trail Blazers'tan takas talebinde bulunduğundan beri ilk kez konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Lillard, kendisine sırt çevirenlerin düşüncelerini duymak istiyor
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03 Temmuz 2023 10:53
Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard, Trail Blazers'tan takas talebinde bulunduğundan beri ilk kez konuştu.

Twitter'da takas talebi hakkında konuşan Lillard, hayranlarına onları yanıltarak kendisine sırt çevirmelerine neden olup olmadığını şu şekilde sordu:

"Doğru olanı yapmak benim kanımda var. Bana sırt çevirmiş olan taraftarların düşüncelerini duymak isterim... onları yanılttım mı? Ya da sırt çeviren herhangi biri var mı? Beni bilgilendirin."

Pek çok takım Lillard'a sahip olmayı istese de, yakın tarihli bazı raporlar yıldız oyuncunun aklındaki Miami Heat olduğunu öne sürmüştü.

ESPN'den Adrian Wojnarowski, Trail Blazers'ın Lillard'ı sadece Heat'e değil, ligdeki herhangi bir takıma takas etmeye istekli olduğunu bildirmişti.

Wojnarowski ayrıca, Blazers'ın Lillard karşılığında birkaç draft seçimi, genç oyuncular ve maaş tavanında rahatlık sağlamayı istediğini de sözlerine eklemişti.

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