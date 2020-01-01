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LeBron'dan Kobe'ye: "Lütfen cennetten beni izle ve bana güç ver..."

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, geçtiğimiz günlerde bir helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant için, Instagram'da son mektubunu yazdı....

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, geçtiğimiz günlerde bir helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant için, Instagram'da son mektubunu yazdı....

Trajedinin ardından NBA topluluğunun çoğu gibi, James de duygularını kelimelere dökmekte sıkıntı çekti.

LeBron, şu ifadeleri kullandı:

"Bir şeyler yazmaya çalışıyorum ama her denememde seni, yeğenim Gigi'yi, dostluğumuzu, bağımızı, kardeşliğimizi düşünüyorum ve ağlamaya başlıyorum. Pazar sabahı Philadelphia'dan Los Angeles'a gitmeden önce sesini son kez duymuştum. Milyonlarca yıl düşünsem bunun son konuşmamız olacağını tahmin edemezdim. Bu nedir! Yıkıldım, harap oldum kardeşim.  
 
Adamım, kardeşim seni seviyorum. Kalbim Vanessa ve çocuklarla. Senin mirasını devam ettireceğime söz veriyorum. 
 
Hepimiz için çok şey ifade ediyorsun, senin değerin çok büyük. Lakers için sorumluluğum var ve bunu üstlenip devam edeceğim.
 
Lütfen bana gücünü ver ve cennetten beni izle! 
 
Söylemek istediğim çok daha fazla şey var ama şu an yapamıyorum, başaramıyorum, yazamıyorum! Tekrar buluşana kadar..."

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