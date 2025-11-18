18 Kasım
Kosova-İsviçre
22:45
18 Kasım
İsveç-Slovenya
22:45
18 Kasım
Beyaz Rusya-Yunanistan
22:45
18 Kasım
İskoçya-Danimarka
22:45
18 Kasım
Bulgaristan-Gürcistan
22:45
18 Kasım
İspanya-Türkiye
22:45
18 Kasım
Avusturya-Bosna Hersek
22:45
18 Kasım
Romanya-San Marino
22:45
18 Kasım
Belçika-Linheştayn
22:45
18 Kasım
Galler-Kuzey Makedonya
22:45
18 Kasım
Irak-Birleşik Arap Emirlikleri
19:00
18 Kasım
Brezilya-Tunus
22:30

LeBron James'in bu sezonki dakika planı: JJ Redick açıkladı

Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James henüz 2025-26 sezonunda forma giymedi ancak salı günü Utah Jazz karşısında sahaya çıkma ihtimali doğdu.

18 Kasım 2025 12:42
Haber: Sporx.com dış haberler
Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James henüz 2025-26 sezonunda forma giymedi ancak salı günü Utah Jazz karşısında sahaya çıkma ihtimali doğdu.

James, pazartesi günü ilk tam antrenmanına katıldı ve bir gün sonra Utah karşılaşmasında sahaya çıkması ihtimal dahilinde. Karşılaşma için raporda "şüpheli" olarak yer alıyor.

Lakers, 40 yaşındaki süper yıldızı acele ettirmek istemiyor ancak başantrenör JJ Redick, kondisyon süreci tamamlandığında James'in tıpkı geçen sezon olduğu gibi maç başına yaklaşık 35 dakika civarında oynamasını beklediğini söyledi.


Redick, "Sağlıklı olduğunda 35 dakika civarında oynayan bir oyuncuyu takıma eklediğinizde bu rotasyonu etkiler, oyuncuların ritmini etkiler. Bu her takımda olur," dedi ve ekledi:

"Geçen sezondan Austin Reaves ve Luka Dončić ile bir devamlılık var ve bunun üzerine inşa edebiliriz. Ama bunun sorunsuz olacağını ya da tam tersi olacağını önceden bilemezsiniz. Bir tarif gibi düşünün; fazla tarçın koyarsanız kurabiye güzel olmaz. Bu nedenle ayarlamalar yapacağız."

James siyatik sorunundan dönüyor ancak Redick, yıldız oyuncunun sahaya uyum sağlama konusunda zorlanmayacağını düşünüyor:

"Gayet rahat. Bugün durup 'LeBron, bunu böyle yapıyoruz' dememiz gereken bir an olmadı. Film odasında da, antrenmanda da konuşarak katkı verdi. Zaten Luka ile, Austin'in bu versiyonuyla oynamak ona yabancı değil. Geçen sezon iki buçuk – üç ay boyunca birlikte oynadılar. Kusursuz olmasını beklemiyorum ama birbirlerini tanımayan adamlar gibi olmalarını da beklemiyorum."

Los Angeles Lakers, sezona 10-4'lük güçlü bir başlangıç yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
