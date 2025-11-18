Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James henüz 2025-26 sezonunda forma giymedi ancak salı günü Utah Jazz karşısında sahaya çıkma ihtimali doğdu.
James, pazartesi günü ilk tam antrenmanına katıldı ve bir gün sonra Utah karşılaşmasında sahaya çıkması ihtimal dahilinde. Karşılaşma için raporda "şüpheli" olarak yer alıyor.
Lakers, 40 yaşındaki süper yıldızı acele ettirmek istemiyor ancak başantrenör JJ Redick, kondisyon süreci tamamlandığında James'in tıpkı geçen sezon olduğu gibi maç başına yaklaşık 35 dakika civarında oynamasını beklediğini söyledi.
Redick, "Sağlıklı olduğunda 35 dakika civarında oynayan bir oyuncuyu takıma eklediğinizde bu rotasyonu etkiler, oyuncuların ritmini etkiler. Bu her takımda olur," dedi ve ekledi:
"Geçen sezondan Austin Reaves ve Luka Dončić ile bir devamlılık var ve bunun üzerine inşa edebiliriz. Ama bunun sorunsuz olacağını ya da tam tersi olacağını önceden bilemezsiniz. Bir tarif gibi düşünün; fazla tarçın koyarsanız kurabiye güzel olmaz. Bu nedenle ayarlamalar yapacağız."
James siyatik sorunundan dönüyor ancak Redick, yıldız oyuncunun sahaya uyum sağlama konusunda zorlanmayacağını düşünüyor:
"Gayet rahat. Bugün durup 'LeBron, bunu böyle yapıyoruz' dememiz gereken bir an olmadı. Film odasında da, antrenmanda da konuşarak katkı verdi. Zaten Luka ile, Austin'in bu versiyonuyla oynamak ona yabancı değil. Geçen sezon iki buçuk – üç ay boyunca birlikte oynadılar. Kusursuz olmasını beklemiyorum ama birbirlerini tanımayan adamlar gibi olmalarını da beklemiyorum."
Los Angeles Lakers, sezona 10-4'lük güçlü bir başlangıç yaptı.
James, pazartesi günü ilk tam antrenmanına katıldı ve bir gün sonra Utah karşılaşmasında sahaya çıkması ihtimal dahilinde. Karşılaşma için raporda "şüpheli" olarak yer alıyor.
Lakers, 40 yaşındaki süper yıldızı acele ettirmek istemiyor ancak başantrenör JJ Redick, kondisyon süreci tamamlandığında James'in tıpkı geçen sezon olduğu gibi maç başına yaklaşık 35 dakika civarında oynamasını beklediğini söyledi.
Redick, "Sağlıklı olduğunda 35 dakika civarında oynayan bir oyuncuyu takıma eklediğinizde bu rotasyonu etkiler, oyuncuların ritmini etkiler. Bu her takımda olur," dedi ve ekledi:
"Geçen sezondan Austin Reaves ve Luka Dončić ile bir devamlılık var ve bunun üzerine inşa edebiliriz. Ama bunun sorunsuz olacağını ya da tam tersi olacağını önceden bilemezsiniz. Bir tarif gibi düşünün; fazla tarçın koyarsanız kurabiye güzel olmaz. Bu nedenle ayarlamalar yapacağız."
James siyatik sorunundan dönüyor ancak Redick, yıldız oyuncunun sahaya uyum sağlama konusunda zorlanmayacağını düşünüyor:
"Gayet rahat. Bugün durup 'LeBron, bunu böyle yapıyoruz' dememiz gereken bir an olmadı. Film odasında da, antrenmanda da konuşarak katkı verdi. Zaten Luka ile, Austin'in bu versiyonuyla oynamak ona yabancı değil. Geçen sezon iki buçuk – üç ay boyunca birlikte oynadılar. Kusursuz olmasını beklemiyorum ama birbirlerini tanımayan adamlar gibi olmalarını da beklemiyorum."
Los Angeles Lakers, sezona 10-4'lük güçlü bir başlangıç yaptı.