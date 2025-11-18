Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James henüz 2025-26 sezonunda forma giymedi ancak salı günü Utah Jazz karşısında sahaya çıkma ihtimali doğdu.James, pazartesi günü ilk tam antrenmanına katıldı ve bir gün sonra Utah karşılaşmasında sahaya çıkması ihtimal dahilinde. Karşılaşma için raporda "şüpheli" olarak yer alıyor.Lakers, 40 yaşındaki süper yıldızı acele ettirmek istemiyor ancak başantrenör JJ Redick, kondisyon süreci tamamlandığında James'in tıpkı geçen sezon olduğu gibi maç başına yaklaşık 35 dakika civarında oynamasını beklediğini söyledi.Redick,dedi ve ekledi:James siyatik sorunundan dönüyor ancak Redick, yıldız oyuncunun sahaya uyum sağlama konusunda zorlanmayacağını düşünüyor:Los Angeles Lakers, sezona 10-4'lük güçlü bir başlangıç yaptı.