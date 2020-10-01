"LeBron bu yıl şampiyon olursa, GOAT olarak yerini sağlamlaştırır" iddiası

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in yakın arkadaşlarından birine göre, Lakers yıldızı 2020 NBA şampiyonluğunu kazanması durumunda, tüm zamanların en iyi oyuncusu olarak yerini sağlamlaştırabilir.



James ve Michael Jordan arasındaki tüm zamanların en iyi oyuncusu tartışmaları hala devam ediyor ve yakın zamanda sona ermesi beklenmiyor.



The Athletic'den Joe Vardon'un bir raporunda, LeBron'u yıllardır şahsen tanıyan bir kişinin şunları söylediği görüldü:



"Bu Finaller LeBron'un Heat'e karşı oynaması ile ilgili değil. Bu Finaller onun mirasıyla ilgili. Kazanırsa, yerini G.O.A.T. olarak sağlamlaştıracak."



James, kariyerinde üç NBA şampiyonluğu kazanmıştı ve dördüncü şampiyonluğunu NBA Finalleri'nde Miami Heat karşısında aramakla meşgul.



