Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

"LeBron bu yıl şampiyon olursa, GOAT olarak yerini sağlamlaştırır" iddiası

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in yakın arkadaşlarından birine göre, Lakers yıldızı 2020 NBA şampiyonluğunu kazanması durumunda, tüm zamanların en iyi oyuncusu olarak yerini sağlamlaştırabilir.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in yakın arkadaşlarından birine göre, Lakers yıldızı 2020 NBA şampiyonluğunu kazanması durumunda, tüm zamanların en iyi oyuncusu olarak yerini sağlamlaştırabilir.

James ve Michael Jordan arasındaki tüm zamanların en iyi oyuncusu tartışmaları hala devam ediyor ve yakın zamanda sona ermesi beklenmiyor.

The Athletic'den Joe Vardon'un bir raporunda, LeBron'u yıllardır şahsen tanıyan bir kişinin şunları söylediği görüldü:

"Bu Finaller LeBron'un Heat'e karşı oynaması ile ilgili değil. Bu Finaller onun mirasıyla ilgili. Kazanırsa, yerini G.O.A.T. olarak sağlamlaştıracak."

James, kariyerinde üç NBA şampiyonluğu kazanmıştı ve dördüncü şampiyonluğunu NBA Finalleri'nde Miami Heat karşısında aramakla meşgul.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal