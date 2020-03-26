La Liga, ayakta kalmak için 500 milyon euro arıyor!

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, ekonomik sorun yaşayan kulüpleri kurtarmak için 500 milyon euro kredi arayışına başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
La Liga, ayakta kalmak için 500 milyon euro arıyor!
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26 Mart 2020 05:39
Maçların süresiz ertelendiği İspanya'da, ekonomik sorun yaşayan kulüpleri kurtarmak için girişimler başlatıldı.

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, amatör futbol kulüplerine 4 milyon avroya kadar yardım paketi hazırladıklarını açıkladı.

Rubiales, 1. ve 2. ligdeki kulüplerin bağlı olduğu La Liga'ya en az 500 milyon avroluk finansman kaynağı bulunması gerektiğini belirterek, "Zorluk çekebilecek kulüplere yardım etmek için İspanya'nın en büyük 3 veya 4 bankasıyla birlikte 4, 5, 6 yıllık ödeme süresiyle en az 500 milyon avroluk finansman aranması teklifi sunmaya hazırız." dedi.

İtalya'nın ardından dünyada Kovid-19 hastalarında en fazla ölümün olduğu İspanya'da son verilere göre 3 bin 647 kişi yaşamını yitirdi, vaka sayısı ise 49 bin 515 oldu.

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