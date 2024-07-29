Haber Tarihi: 29 Temmuz 2024 10:42 - Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2024 10:42

Köpekler uyutulacak mı, ne zaman uyutulacak?

Sokak hayvanları yasası maddeleri 2024 son gelişmeler ile takip ediliyor. AK Parti'nin sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifi hazırlıkları devam ederken, sokak hayvanları uyutulacak mı? sorusu gündeme gelmişti. Başıboş sokak köpekleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hazırlıkları devam eden kanun teklifiyle köpek bakımevi olmayan yerlerde, hemen bakımevleri kurulacak. Sahipsiz hayvanlar bu bakımevlerinde tutulacak. Sahiplenilmeleri için kampanyalar yapılacak." dedi. Son durum açıklaması yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise hayvan hakları ile ilgili taslak metnin Meclis'e geldiğini söyledi. TBMM'ye gelen teklife göre ülke genelinde barınak sayısı artırılacak, toplama ve kısırlaştırma merkezleri kurulacak. Peki, sokak hayvanları yasası maddeleri neler? Sokak hayvanları yasası Meclis'te kabul edildi mi? İşte, o konu hakkında ayrıntılar.

Köpekler uyutulacak mı, ne zaman uyutulacak?
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AKP Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler, Kanal 7'den Mehmet Acet'in sunduğu programda, tüm Türkiye'nin gündeminde olan sokak köpeklerine yönelik 'uyutmayı' da içerdiği iddia edilen teklifin ayrıntılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

SOKAK KÖPEKLERİ UYUTULACAK MI?

Önümüzdeki dönemde Meclis'e gelmesi beklenen teklif üzerine konuşan Güler, şu açıklamayı yaptı:

"Bu bir defa şu an da önemli bir sorun olarak önümüzde duruyor. Yaşanan olayların medyaya yansıması durumunda bu konu hakkında yeni bir çözüm oluşturmamız konusunda beklentiler var. Bu konuda çalışma yapmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın bu konuda talimatları var. Bazı bakanlıklarımızın koordinasyonunda bir çalışma var.


Bununla beraber bir ciddi çalışma yapılması gerektiğine dair raporlar var. Yakın zamanda İletişim Başkanlığımızın yaptığı bir anket çalışması var. Özellikle bu sahipsiz sokak köpeklerine tedbir alınması gerekiyor. Uluslararası manada Avrupa ülkelerinin nasıl bir önlem aldığına dair çalışmalar yapıyoruz. Bahadır Yenişehirlioğlu bey bir çalışma yapıyor.

"10-15 GÜN İÇERİSİNDE DÜZENLEMEYİ PAYLAŞACAĞIZ"

Grup başkanvekillerimiz bu konuda muhalefet partilerine da ziyarette bulunacak. Ortaya çıktığında paylaşacağız. Bunları görüştükten sonra ortaya çıkacak düzenleme ile ilgili çalışma yapacağız. 10-15 gün içerisinde düzenlemeyi paylaşacağız.

Biz ilk kez hayvanları koruma kanunu 2004 yılında çıkardık. Daha sonra bazı değişiklikler oldu. Buradaki hedefimiz mutlaka sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi, barınaklarda korunmasıdır. Herkesi tehdit eden bu hayvanları almak, barınaklarda beslemek ve sahiplendirmek.

En sonunda saldırgan, kuduz tehlikesi taşıyan hayvanları da uyutmak. Bunları aşama aşama desteklenmesi gerekiyor."
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