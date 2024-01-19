Konyaspor'da fesih: Bernardoni!

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da kaleci Paul Bernardoni'nin sözleşmesini feshettiği öne sürüldü.



L'Equipe'te yer alan habere göre, 26 yaşındaki eldivenin, son birkaç aydır Konyaspor'dan maaş alamadığı ve sözleşmesini feshettiği belirtildi.



Bernardoni'nin İsviçre'den teklif aldığı ve önümüzdeki günlerde geleceğiyle ilgili bir karar vermesinin beklendiği aktarıldı.



Konyaspor'un sezon başında Angers'ten kadrosuna kattığı Fransız kaleci, yeşil-beyazlı ekibin kalesini 17 maçta korudu.



