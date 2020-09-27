Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 4-1'lık skorla İttifak Holding Konyaspor oldu.



İttifak Holding Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 28 ve 63'te Levan Shengelia, 63 ve 83'te (P) Artem Kravets kaydetti. Beşiktaş'ın tek golü 90+1. dakikada Gökhan Töre'den geldi.



Beşiktaş'ın savunmada yaptığı hatalar, özellikle Domagoj Vida'nın kötü performansı, siyah-beyazlı takımda dikkat çeken noktalardan oldu. Siyah-beyazlı taraftarlar, maç sırasında sosyal medyada Domagoj Vida'ya sert tepki gösterdiler.



Bu galibiyetin ardından İttifak Holding Konyaspor puanını 4'e yükseltirken, Beşiktaş 3 puanda kaldı.



Süper Lig'de gelecek hafta İttifak Holding Konyaspor, Yukatel Denizlispor'a konuk olacak. Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.



BEŞİKTAŞ'TA 5 DEĞİŞİKLİK



Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 3. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a konuk oldukları müsabakada, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki Rio Ave mücadelesinin ilk 11'ine göre 5 değişiklik yaptı. Siyah-beyazlı takım, Portekiz temsilcisi Rio Ave ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu karşılaşmasının 11'ine göre 5 oyuncu değişikliği ile sahaya çıktı.



Yalçın, Rio Ave maçının 11'inde yer alan kaleci Utku Yuvakuran, Montero, Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan Özyakup ve Lens'in yerine İttifak Holding Konyaspor karşısında Ersin Destanoğlu, Vida, N'Sakala, Mensah ve Atakan Üner'e şans verdi.



Beşiktaş, karşılaşmaya Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Vida, Welinton, N'Sakala, Dorukhan Toköz, Mensah, Atakan Üner, Adem Ljajic, Boyd ve Güven Yalçın 11'iyle başladı.



Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Atiba Hutchinson ve Georges-Kevin N'Koudou ile lisansı henüz çıkmayan Josef De Souza kadroya dahil edilmedi.



Sergen Yalçın, dün lisansı çıkarılan Kamerunlu santrfor Vincent Aboubakar'a yedek kulübesinde yer verdi.



Beşiktaş Teknik Direktörü Yalçın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarında siyah-beyazlı ekibin başında yer alamamıştı. Sergen Yalçın, yapılan son Kovid-19 testinin negatif çıkması ve 14 günlük karantina süresinin bitmesinin ardından yeniden takımının başına geçti.



KONYASPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK



İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, ligin 2. haftasındaki Gençlerbirliği maçına göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı. Kartal, Farouk Miya ve Gençlerbirliği maçında sakatlanan Marin Anicic'in yerine kadroda Abdülkerim Bardakcı ve Milosevic'e yer verdi. İttifak Holding Konyaspor, karşılaşmaya Sehic, Skubic, Uğur Demirok, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Shengelia ve Cikalleshi 11'iyle başladı. Ev sahibi ekipte antrenmanda sakatlanan Alper Uludağ, maç kadrosuna dahil edilmedi.



Öte yandan, yeşil-beyazlı ekibin yeni transferleri Oğuz Kağan Güçtekin, Samuel Eduok ve Artem Kravets, yedek kulübesinde yer aldı.



BEŞİKTAŞ GERİYE DÖNEMEYİNCE...



Karşılaşmanın ilk yarısında hem Konyaspor hem de Beşiktaş oldukça düşük tempoda mücadele etti. Konyaspor, Beşiktaş kalesine daha çok giderken, siyah-beyazlılar pozisyon üretmekte zorlandı. Savunma anlamında dağınık bir görüntü sergileyen Beşiktaş, 21. dakikada kalesinde golü gördü. Ömer Ali Şahiner'in sol köşe gönderinden kullandığı kornerde altıpas üzerinde topa iyi yükselen Shengelia'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Beşiktaş'ın kornerde savunmaya çabuk dönmemesi ve oyunda üretkenlik sağlayamaması, televizyon başındaki siyah-beyazlı taraftarların keyfini fazlasıyla kaçırdı.



SERGEN YALÇIN'IN ABOUBAKAR HAMLESİ



Maçın ikinci yarısı başlarken, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, oyuncu değişikliğine gitti. İlk yarının etkisiz isimlerinden Atakan Üner'i kenara alan Sergen Yalçın, yeniden siyah-beyazlı takıma dönen Vincent Aboubakar'ı sahaya sürdü. Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı, Konyaspor deplasmanında etkili bir performans göstermesine rağmen, siyah-beyazlı takım adına kaderi değiştirmeye yetmedi. Oyunun ilerleyen dakikalarında Güven Yalçın'ın yerine Gökhan Töre, Adem Ljajic'in yerine Cyle Larin görev yaptı.



KRAVETS RAHATÇA GELDİ VE ATTI



Savunmada inanılmaz boşluklar veren ve büyük hatalar yapan Beşiktaş, 63. dakikada Artem Kravets'i durduramadı. Sol kanattan ceza sahasına bomboş durumda giren Artem Kravets, Ersin Destanoğlu ile karşı karşıya durumda topu ağlara gönderdi.



DOMAGOJ VIDA'DAN BÜYÜK HATALAR



Maçın 63. dakikasında, Beşiktaş savunmasının önemli isimlerinden Domagoj Vida büyük bir hata yaptı. Topu Ersin'e göndermek isteyen Vida, Konyasporlu rakibini görmedi. Konyaspor, Beşiktaş'ın büyük hatasını affetmezken, Levan Shengelia topu ağlara gönderdi.



Beşiktaş'ın Hırvat savunma oyuncusu Domagoj Vida, üçüncü golde hatalı pas verirken, daha sonra da penaltı yaptırdı. Konyasporlu Artem Kravets, penaltıda topu ağlara gönderdi ve 83'te durumu 4-1 yaptı. Artem Kravets, Beşiktaş'a karşı son 4 maçında 4. golünü attı.



GÖKHAN TÖRE SKORU BELİRLEDİ



Beşiktaş, Konyaspor deplasmanında 4-0 geriye düşmesinin büyük bir yıkım yaşadı. Kalan bölümde zaman zaman rakip kaleye giden Beşiktaş, +90+1. dakikda skoru 4-1 yaptı. Siyah-beyazlı takımın yeni transferlerinden Gökhan Töre, ceza sahası içinde topa çok sert vurarak kaleci Sehic'i mağlup etti. Kalan bölümde başka gol olmadı ve Konyaspor, 4-1'lik skorla 3 puana ulaştı. Beşiktaş ise haftayı puansız kapattı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

18. dakikada Cikalleshi'nin sol kanattan ceza alanı içine pasında Shengelia'nın bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak N'Sakala'ya çarparak kornere çıktı.

28. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Ömer Ali Şahiner'in sol köşe gönderinden kullandığı kornerde altıpas üzerinde topa iyi yükselen Shengelia'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

41. dakikada Ömer Ali Şahiner'in sol taraftan kullandığı köşe atışında iyi yükselen Uğur Demirok'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

52. dakikada Güven Yalçın'ın ceza alanı içinden şutunda kaleci Sehic, çizgi üzerinden topu çeldi.

54. dakikada Ljajic'in ceza alanı dışından vuruşunda, top farklı şekilde auta gitti.

63. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Yeşil-beyazlı ekibin yeni transferi Kravets, sol taraftan ceza alanına girdi. Kravets'in sol çaprazdan sert vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0

78. dakikada İttifak Holding Konyaspor, skoru 3-0'a getirdi. Vida'nın kısa düşen geri pasında topu önünde bulan Kravets'in pasında Shengelia, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

83. dakikada Vida'nın ceza sahası içinde Miya'ya müdahalesinde hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi. 84'üncü dakikada penaltıyı kullanan Kravets, topu filelere yolladı: 4-0

90+2. dakikada Beşiktaş farkı 3'e indirdi. Sağ kanattan topla hareketlenen ve ceza alanına giren Gökhan Töre'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-1



Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Alpaslan Dedeş, Mustafa Savranlar

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Uğur Demirok, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic (Dk. 86 Musa Çağıran), Ömer Ali Şahiner (Dk. 86 Oğuz Kağan Güçtekin), Milosevic (Dk. 66 Miya), Shengelia (Dk. 86 Adil Demirbağ), Cikalleshi (Dk. 50 Kravets)

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Vida, Welinton, N'Sakala, Dorukhan Toköz (Dk. 79 Oğuzhan Özyakup), Mensah, Atakan Üner (Dk. 46 Aboubakar), Ljajic (Dk. 68 Larin), Boyd (Dk. 79 Hasic), Güven Yalçın (Dk. 61 Gökhan Töre)

Goller: Dk. 28 ve 78 Shengelia, Dk. 63 ve 84 (Penaltıdan) Kravets (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 90+2 Gökhan Töre (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 30 Jevtovic, Dk. 38 Cikalleshi, Dk. 55 Shengelia, Dk. 90+3 Miya (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 40 Necip Uysal, Dk. 61 Dorukhan Toköz, Dk. 77 N'Sakala, Dk. 81 Vida (Beşiktaş)



