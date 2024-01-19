Knicks, Jordan Clarkson'ın peşine düşebilir

New York Knicks'in, Utah Jazz guardı Jordan Clarkson'la ilgilendiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Knicks, Jordan Clarkson'ın peşine düşebilir
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19 Ocak 2024 14:34
New York Knicks'in, Utah Jazz guardı Jordan Clarkson'la ilgilendiği iddia edildi.

NBA muhabiri Marc Stein, Substack'te Knicks'in Clarkson'la ilgilendiğini kaleme aldı.

Knicks'in ayrıca Bruce Brown'la ilgilendiği ve daha önce Malcolm Brogdon, Terry Rozier ve Alec Burks'la da adı geçtiği söylenmişti.

Jalen Brunson'ın yanı sıra topu kontrol eden başka bir oyuncu arayan Knicks'in Quentin Grimes için de aktif olarak teklif aradığı bildirilmişti.

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