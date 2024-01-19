New York Knicks'in, Utah Jazz guardı Jordan Clarkson'la ilgilendiği iddia edildi.



NBA muhabiri Marc Stein, Substack'te Knicks'in Clarkson'la ilgilendiğini kaleme aldı.



Knicks'in ayrıca Bruce Brown'la ilgilendiği ve daha önce Malcolm Brogdon, Terry Rozier ve Alec Burks'la da adı geçtiği söylenmişti.



Jalen Brunson'ın yanı sıra topu kontrol eden başka bir oyuncu arayan Knicks'in Quentin Grimes için de aktif olarak teklif aradığı bildirilmişti.



