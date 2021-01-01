"Kings'in, son takas tarihi öncesi Bjelica'yı yollama olasılığı yüksek" iddiası

ESPN'den Zach Lowe, Sacramento Kings'in son takas tarihinden önce Nemanja Bjelica'yı yollama olasılığının yüksek olduğunu söyledi.



Bjelica, Kings ile üç yıllığı 20.5 milyon dolarlık bir sözleşmenin son sezonunda yer alsa da, koç Luke Walton'un rotasyonundan çıkarılmış durumda.



Lowe, podcast'inde olası bir Bjelica takası hakkında şu açıklamaları yaptı:



"Kesinlikle gerçekleşecek. Bu açıkça 'Seni takas edene kadar bekleteceğiz' benzeri bir durum."



Sacramento Bee'den Jason Anderson, bir Bjelica takasının büyük olasılıkla bir noktada gerçekleşeceğini belirtmişti:



"Bu biraz kafa karışıklığına yol açmıştı ve gizemli bir konuydu, ancak sonuç olarak Bjelica olası bir takası memnuniyetle karşılayacaktır ve Kings de bu konuda sessizce çalışmayı sürdürüyor. Kings'in Kasım ayındaki NBA Draftı sırasında Bjelica ile ilgili takas olanaklarını araştırdığı ve 25 Mart'taki son takas tarihine kadar, ellerindeki seçenekler üzerinde uğraşmaya devam edeceği bildirilmişti.



Bjelica 9 Ocak'tan beri oynamadı. Başlangıçtaki 10 maçlık yokluğu koç kararı olarak kayda geçmiş olsa da, sonrasında sırayla kişisel nedenlerden ve sırt ağrılarından ötürü oynamadığı belirtilmişti. Durum hakkında bilgi sahibi kaynakların iddiasına göre, Bjelica'nın kişisel bir sorunu bulunmuyor."



