Khouma Babacar, kalp spazmı geçirdi

Aytemiz Alanyaspor, Khouma Babacar'ın sezon öncesi kampında kalp spazmı geçirdiğini açıkladı.
Alanyaspor'dan yapılan açıklamada, "Burdur kampında bu sabah rahatsızlanan futbolcumuz Khouma Babacar'ın Burdur Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tetkiklerinde kalp spazmı geçirdiği tespit edilmiştir. Futbolcumuzun ileri tetkikleri ve tedavisi Özel Alanya Anadolu Hastanesi'nde yapılacaktır." denildi.
Geçen sezon başında 2 yıllık kiralık olarak Sassuolo'dan Aytemiz Alanyaspor'a transfer olan 28 yaşındaki Babacar, Süper Lig'de çıktığı 25 maçta 8 gol atmıştı.
Alanyaspor'dan yapılan açıklamada, "Burdur kampında bu sabah rahatsızlanan futbolcumuz Khouma Babacar'ın Burdur Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tetkiklerinde kalp spazmı geçirdiği tespit edilmiştir. Futbolcumuzun ileri tetkikleri ve tedavisi Özel Alanya Anadolu Hastanesi'nde yapılacaktır." denildi.
Geçen sezon başında 2 yıllık kiralık olarak Sassuolo'dan Aytemiz Alanyaspor'a transfer olan 28 yaşındaki Babacar, Süper Lig'de çıktığı 25 maçta 8 gol atmıştı.