Kasım ayı kira artış oranı 2025: Kira artış oranı ne kadar oldu, yüzde kaç? 2025 kasım ayı kira zammı ne kadar, kaç TL?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı kira artış oranında belirleyici olan 12 aylık güncel TÜFE verilerini açıkladı. Ev sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiren ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte Kasım 2025 kira artış oranı belli oldu. Geçtiğimiz ay TÜFE'nin 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı 38,36 olarak olmuştu. Açıklanan verilere göre, son 12 aylık TÜFE ortalaması netleşti ve bu oran, ev ve işyeri kira zamları için belirleyici oldu. İşte kasım ayında kiralara yapılacak yeni zam tutarı.

TÜİK'in 3 Kasım 2025'te açıkladığı enflasyon verilerine göre, ekim ayı itibarıyla TÜFE'nin 12 aylık ortalaması yüzde 37,15 olarak hesaplandı. Bu oran, konut ve iş yeri kira artışlarında yasal sınır olarak uygulanacak.

Yani, 2025 Kasım ayında konut ve iş yeri sahipleri, kiracılarına en fazla yüzde 37,15 oranında zam yapabilecek.

Konut kiralarında 1 Temmuz 2024 itibarıyla sona eren yüzde 25 zam sınırı yeniden uzatılmadığı için, artık konut kiraları da TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre artırılabiliyor. Bu kapsamda, ev sahipleri kasım ayında konut kiralarına güncel TÜFE oranında zam yapabilecek.

Mevcut Kira Bedeli: 35 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Kasım 2025

Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde 37,15

Kira Artış Tutarı: 13 bin 2 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 48 bin 2 TL

Mevcut Kira Bedeli: 35 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Kasım 2025

Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde 25

Kira Artış Tutarı: 8 bin 750 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 43 bin 750 TL