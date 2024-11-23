Haber Tarihi: 23 Kasım 2024 14:14 - Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2024 14:14

Kar yağacak mı, var mı? Bugün-yarın kar yağacak mı, ne zaman yağacak?

Kar yağacak mı, var mı? Bugün-yarın kar yağacak mı, ne zaman yağacak? soruları vatandaşların gündeminde. Lodosun etkili olduğu Megakentte düşük sıcaklıkla birlikte kar yağışı için de beklenti artmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmininde ülkenin yüksek kesimlerinden Batı'ya doğru yağışın taşındığı görülüyor. Peki; İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Kar yağacak mı, var mı? Bugün-yarın kar yağacak mı, ne zaman yağacak?
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Meteoroloji hava durumu tahminleri alındı. Hafta sonu kar yağışı kapıda. Şiddetli rüzgar uyarısı yapılan birçok ilde önlemler alınıyor. Kış aylarının kendini göstermesiyle birlikte 'kar ne zaman yağacak' sorusu da gündemde. Peki; İstanbul'a kar yağacak mı?

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Meteoroloji Birimi, Marmara Bölgesi ve İstanbul genelinde etkili olacak olumsuz hava koşullarıyla ilgili uyarıda bulundu. Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sistemi nedeniyle, cuma akşam saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgâr ve sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

KUVVETLİ FIRTINA VE YAĞMUR GELİYOR

Tahminlere göre, rüzgârın zaman zaman fırtına (40-80 km/s) şeklinde eseceği belirtilirken, cumartesi sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağışlar il genelinde etkili olacak. Batıdan doğuya ilerleyen soğuk cepheyle birlikte, yağışlar sırasında sıcaklıklarda 10-14°C'lik ani düşüşler yaşanması öngörülüyor.

İSTANBUL'A KAR GELİYOR!

Cumartesi akşam saatleri ile pazar sabahı arasında ise İstanbul'un kuzey ve yüksek bölgelerinde (Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Çekmeköy ve Şile) karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı görülebileceği tahmin ediliyor.

"Bölgemizde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren İstanbul'da 8 ila 10 derece azalarak mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor. Beklenen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle cumartesi günü İstanbul'da yağışların aralıklı olarak genellikle yağmur ve sağanak şeklinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Akşam saatlerinden sonra İstanbul'un yüksek kesimlerinde hafif karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışı ihtimali bulunmaktadır. Hafta sonunda, İstanbul'da beklenen günün en düşük hava sıcaklıklarının 3 dereceye, en yüksek hava sıcaklıklarının ise 7 dereceye kadar düşmesi beklenmektedir."



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