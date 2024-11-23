Kar yağacak mı, var mı? Bugün-yarın kar yağacak mı, ne zaman yağacak?

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Meteoroloji Birimi, Marmara Bölgesi ve İstanbul genelinde etkili olacak olumsuz hava koşullarıyla ilgili uyarıda bulundu. Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sistemi nedeniyle, cuma akşam saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgâr ve sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Tahminlere göre, rüzgârın zaman zaman fırtına (40-80 km/s) şeklinde eseceği belirtilirken, cumartesi sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağışlar il genelinde etkili olacak. Batıdan doğuya ilerleyen soğuk cepheyle birlikte, yağışlar sırasında sıcaklıklarda 10-14°C'lik ani düşüşler yaşanması öngörülüyor.

Cumartesi akşam saatleri ile pazar sabahı arasında ise İstanbul'un kuzey ve yüksek bölgelerinde (Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Çekmeköy ve Şile) karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı görülebileceği tahmin ediliyor.

"Bölgemizde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren İstanbul'da 8 ila 10 derece azalarak mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor. Beklenen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle cumartesi günü İstanbul'da yağışların aralıklı olarak genellikle yağmur ve sağanak şeklinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Akşam saatlerinden sonra İstanbul'un yüksek kesimlerinde hafif karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışı ihtimali bulunmaktadır. Hafta sonunda, İstanbul'da beklenen günün en düşük hava sıcaklıklarının 3 dereceye, en yüksek hava sıcaklıklarının ise 7 dereceye kadar düşmesi beklenmektedir."