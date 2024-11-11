Haber Tarihi: 11 Kasım 2024 15:28 - Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2024 15:28

Kar yağacak mı? 2024 İstanbul, Ankara, İzmir'e kar yağacak mı?

Kar yağacak mı, ne zaman yağacak? 2024 İstanbul, Ankara, İzmir'e kar yağacak mı? Kar yağışı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Kasım ayının gelmesiyle birlikte kış etkisini göstermeye başladı. Sıcaklar düşerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde hava durumu ile ilgili son tahminleri yayımladı. İşte son dakika kar haberleri...

Kar yağacak mı? 2024 İstanbul, Ankara, İzmir'e kar yağacak mı?
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Kar ne zaman yağacak? 2024 İstanbul, Ankara, İzmir'e kar yağacak mı?  Meteoroloji Genel Müdürlüğü, radar görüntüleri ile son raporunu kamuoyuyla paylaştı. İşte 11 Kasım 2024 hava durumu, İstanbul'da kar yağacağı tarih ve İstanbul 5 günlük hava durumu...

KAR YAĞACAK MI?

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugün Trakya da yağmur, doğu Anadolu'da yağmur yükseklerde karla karışık yağmur var. Akşam İstanbul, Sakarya, Eskişehir, Afyon, Isparta civarında yerel hafif yağış olabilir. Sıcaklık değişmiyor.

Hafta sonu sıcaklık 3-4 derece düşerek daha yağışlı bir döneme girecek ve Anadolu'da kar görülebilecek.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul bugün aralıklı yerel yağmurlu 16, Edirne yağmurlu 12, İzmir 19, Antalya doğusu yağmurlu 22, Ankara 17 C. Bu sıcaklıklar perşembe gününe kadar değişmiyor. Perşembe'den itibaren İstanbul, Ankara 12-13 dereceye düşüyor.

HANGİ İLLERDE KAR BEKLENİYOR?

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Erzincan, Erzurum ve çevresinde aralıklı yağmur, yüksek kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacak. Sabah ve akşam saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

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