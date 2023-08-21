Haber Tarihi: 21 Ağustos 2023 17:32 - Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2023 17:32

Kabine toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? 21 Ağustos 2023

Kabine Toplantısı kararları için Beştepe'den yapılacak açıklama bekleniyor. Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı. Kritik başlıkların ele alınacağı Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda gençlere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı konusunun ele alınması beklenen konular arasında. Türkiye'nin siyasi gündeminin de ele alınacağı toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. Peki Kabine toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı kararları neler? İşte, Kabine Toplantısı gündem maddeleri ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

Kabine toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? 21 Ağustos 2023
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, önemli başlıkları görüşmek üzere toplanıyor. Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde iki haftada bir gerçekleştiriliyor. Çalışma hayatı, ekonomi ve dış politika gibi sıcak başlıkların değerlendirileceği Kabine Toplantısı'nda gençlere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı konusunun da ele alınması bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte yeni Kabine Toplantısı konuları hakkında detaylar...
4 ANA BAŞLIK MASADA OLACAK

4 milyon memur ile 2.5 milyon memur emeklisinin yakından takip ettiği görüşmelerde hükümet 2'nci teklifinde memurlara 2024 için yüzde 25, 2025 için yüzde 11 zam teklif etti. Memur temsilcilerinden teklifin yeterli bulunmadığı açıklamaları gelirken, pazarlık süreci kabinede masaya yatırılacak. Memurlar için atılabilecek ek adımlar incelenecek.

GENÇLERE VERGİSİZ TELEFON

AK Parti'nin Seçim beyannamesinde yer alan gençlerin ilk elektronik eşya alımlarında vergiden muaf tutulması uygulaması da masaya yatırılacak. Telefon, tablet, Bilgisayar gibi elektronik eşyalardaki vergi indirimi için hükümet nezdinde yapılabilecekler ele alınacak.

KIBRIS'TAKİ GERGİNLİK MERCEK ALTINDA

Kıbrıs'ta yeşil hatta bulunan Pile köyünden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden karayolunun inşa çalışmaları, adadaki Birleşmiş Milletler güçlerince engellenmeye çalışıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti güvenlik güçleri ile BM güçleri arasında arbede çıktı. Adada yaşananlar Ankara'nın yakın takibinde. Gerginliğin azaltılması ve adadaki Türk halkının hak ve menfaatlerinin korunması için yapılabilecekler kabinede müzakere edilecek.

EKONOMİDE 3 YILLIK YOL HARİTASI

Orta vadeli program hazırlıkları da bir yandan sürüyor. Ekonominin 3 yıllık yol haritasının belirleneceği programın eylül ayının ilk 2 haftası içinde açıklanması bekleniyor. Program hazırlıkları kapsamında hükümet temsilcileri işçi sendikaları, finans çevreleri, işverenler ve KOBİ'lerle görüştü. O görüşmelerin yansımaları ve hazırlıklar masada olacak.

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