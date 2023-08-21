Kabine toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? 21 Ağustos 2023

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, önemli başlıkları görüşmek üzere toplanıyor. Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde iki haftada bir gerçekleştiriliyor. Çalışma hayatı, ekonomi ve dış politika gibi sıcak başlıkların değerlendirileceği Kabine Toplantısı'nda gençlere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı konusunun da ele alınması bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte yeni Kabine Toplantısı konuları hakkında detaylar...AK Parti'nin Seçim beyannamesinde yer alan gençlerin ilk elektronik eşya alımlarında vergiden muaf tutulması uygulaması da masaya yatırılacak. Telefon, tablet, Bilgisayar gibi elektronik eşyalardaki vergi indirimi için hükümet nezdinde yapılabilecekler ele alınacak.Kıbrıs'ta yeşil hatta bulunan Pile köyünden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden karayolunun inşa çalışmaları, adadaki Birleşmiş Milletler güçlerince engellenmeye çalışıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti güvenlik güçleri ile BM güçleri arasında arbede çıktı. Adada yaşananlar Ankara'nın yakın takibinde. Gerginliğin azaltılması ve adadaki Türk halkının hak ve menfaatlerinin korunması için yapılabilecekler kabinede müzakere edilecek.Orta vadeli program hazırlıkları da bir yandan sürüyor. Ekonominin 3 yıllık yol haritasının belirleneceği programın eylül ayının ilk 2 haftası içinde açıklanması bekleniyor. Program hazırlıkları kapsamında hükümet temsilcileri işçi sendikaları, finans çevreleri, işverenler ve KOBİ'lerle görüştü. O görüşmelerin yansımaları ve hazırlıklar masada olacak.