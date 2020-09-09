Juninho: "Depay için teklif yapılırsa düşünürüz"

Lyon sportif direktörü Juninho, Depay hakkındaki transfer iddiaları üzerine konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler
Juninho: 'Depay için teklif yapılırsa düşünürüz'
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09 Eylül 2020 19:44
Lyon'un efsane futbolcusu ve kulübün sportif direktörlüğünü yöeten Juninho, Barcelona ve Depay hakkında çıkan iddialara yanıt verdi.

Juninho, uygun bir teklif geldiği halde Fransız kulübünün transferi düşünebileceğini açıkladı.

"DEPAY GÜÇLÜ KONUMDA"

Brezilyalı sportif direktör yaptığı açıklamada; "26 yaşında olan ve sözleşmesinde bir sene kalan bir oyuncuyu Barcelona istiyorsa, o oyuncu güçlü konumdadır. Barcelona'dan herhangi bir teklif almadık. Teklif aldıktan sonra transferi değerlendiririz." dedi.

Memphis Depay, Hollanda Milli Takımı'nda yeni Barcelona teknik direktörü Ronald Koeman'ın öğrencisiydi.



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