Josef de Souza'dan TEGV çocuklarına anlamlı bağış

Beşiktaşlı futbolcu, takımının Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettiği maçta gol attığı kramponu ve formayı, TEGV yararına açık artırmaya çıkardı.

Haber; Basın Bülteni
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Josef de Souza'dan TEGV çocuklarına anlamlı bağış
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22 Şubat 2021 13:52
Josef de Souza
Josef de Souza
Beşiktaş
eşiktaş'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef De Souza'dan TEGV çocuklarına anlamlı bir destek geldi. Josef De Souza, 17 Ocak 2021 tarihinde Vodafone Park'ta oynanan ve Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettiği maçın ikinci yarısında giydiği formayı ve gol attığı kramponu, daha fazla çocuğa nitelikli eğitim desteği sağlamak için Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) yararına açık artırmaya çıkardı.  

www.matchwornshirt.com sitesi üzerinden yapılan satıştan elde edilen gelir, TEGV'e bağış olarak aktarılacak.




Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı hakkında:

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, ilköğretim çağındaki çocuklarımızın, daha güzel bir çocukluk yaşamaları ve yarınlara umutla bakmaları için çok yönlü bir eğitim desteği almalarını ve yeni nesil öğrenme olanaklarından faydalanmalarını amaçlıyor. Türkiye genelinde, 25 yerleşik ilde 8 Eğitim Parkı, 30 Öğrenim Birimi, 20 Ateşböceği (Mobil Öğrenim Birimi) ile çocuklarımıza hizmet vermeyi sürdürüyor. Eğitim Gönüllüleri, her yıl yaklaşık dokuz bin gönüllüsünün desteğiyle kuruluşundan bu yana 3 milyona yakın çocuğumuzun aydınlık geleceğine katkı sağladı. Eğitimde özgün modeli ile ulusal ve uluslararası iş birlikleri bulunan TEGV, 2007 yılında Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni imzaladı. TEGV ile ilgili detaylı bilgi için www.tegv.org adresi ziyaret edilebilir.






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