Jorge Messi: '700 milyon euro'luk maddenin süresi bitti'

Lionel Messi'nin babası ve temsilcisi Jorge Messi, 700 milyon euro'luk serbest kalma maddesinin 2019/20 sezonu bitiminde sona erdiğini ve geçerli olmadığını açıkladı.



İşte Jorge Messi'nin yaptığı açıklama:



"Profesyonel futbolcu Lionel Andres Messi'nin temsilcisi olan ben Jorge Horacio Messi, Ulusal Futbol Ligi'nin 30 Ağustos 2020'de yaptığı açıklamaya istinaden bu bilgilendirmeyi geçiyorum.



La Liga, hangi sözleşmeyi analiz ederek bu açıklamyı yaptı bilmiyoruz. Messi'nin 'serbest kalma bedeli' ile ilgili madde 2019/20 sportif sezonu bitiminde geçerliliğini yitirmiştir. Oyuncu ile kulüp arasındaki sözleşmenin 8.2.3.6 maddesi bu duruma işaret etmektedir. "2019-20 sezonu bitiminden sonra bu sözleşme tek taraflı olarak feshedilebilir." denilmektedir.



Sonuç olarak 700 milyon euro'luk serbest kalma bedeline işaret eden sözleşmenin 8.2.3.5 maddesi, geçerlilik süresini yitirmiştir."



LA LIGA'NIN MESSI İÇİN YAPTIĞI AÇIKLAMA



İspanya La Liga yönetimi, Lionel Andres Messi'nin sözleşme durumuyla ilgili olarak son günlerde yaşanan tartışmalar sonrası açıklama yaptı.



İspanya basınında Messi'nin 700 milyon euroluk serbest kalma maddesinin geçerli olduğu veya süresinin dolduğuna dair farklı iddialar gündeme geliyordu. La Liga, açıklamayla beraber tartışmaya son noktayı koydu.



İşte La Liga'nın açıklaması:



"Oyuncu Lionel Andres Messi'nin FC Barcelona ile sözleşme durumuna ilişkin olarak farklı medya kanallarında farklı iddialar yer almaktadır. La Liga, bununla beraber konunun açığa kavuşmasının uygun olduğunu düşündü.



Lionel Messi'nin şu anda Barcelona ile olan sözleşmesi yürürlüktedir. Lionel Andres Messi'nin 26 Haziran tarihli 1006/1985 numaralı Kraliyet Kararnamesi'nin 16. maddesi uyarınca sözleşmesini erken tek taraflı fesih hakkı bulunmaktadır. Sözleşmenin feshine karar verilmesi durumunda özel bir fesih bedeli vardır.



Geçerli düzenlemelere uygun olarak ve bu durumlarla ilgili prosedürü takiben La Liga, söz konusu madddeyi daha önce ödememiş olan Messi'nin transfer yapabilmesi için bu ücreti ödemesi gerekmektedir. Aksi takdirde La Liga, oyuncuya transfer vizesi vermeyecektir."









