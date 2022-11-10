Jorge Jesus: 'Güzel bir ara verelim!'

Fenerbahçe'ye yeni bir çehre kazandıran ve Sarı-Lacivertli camiada uzun yıllar sonra yeniden şampiyonluk havası estiren Portekizli teknik adam Jorge Jesus, futbolcularıyla özel bir toplantı yaptı.



Giresunspor ile oynayacakları maçtan sonra 45 günlük araya gireceklerini hatırlatan Jesus şöyle devam etti:



"Sezon bizim için güzel başladı. Lige verilecek ara dinlenmemiz açısından fırsat olacak. Güzel başladığımız sezona, Giresun'u yenip güzel bir ara verelim."



"TARAFTAR İÇİN ÖNEMLİ"



"Sonrasında yine kısa sürede form tutacağımıza eminim. Daha önemlisi ise sezonu güzel bitirmek. Taraftarımıza şampiyonluk hediye etmek bizim en büyük mutluluğumuz olacak."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ