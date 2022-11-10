Jorge Jesus: "Güzel bir ara verelim!"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, çarşamba günü futbolcularıyla yaptığı özel toplantıda "İyi gidiyoruz ve güzel bitirelim. Türkiye için büyük önem taşıyan Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünde taraftarımıza şampiyonluk hediye edelim" dedi.

Haber; Posta, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Jorge Jesus: 'Güzel bir ara verelim!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Kasım 2022 09:47
Fenerbahçe'ye yeni bir çehre kazandıran ve Sarı-Lacivertli camiada uzun yıllar sonra yeniden şampiyonluk havası estiren Portekizli teknik adam Jorge Jesus, futbolcularıyla özel bir toplantı yaptı.

Giresunspor ile oynayacakları maçtan sonra 45 günlük araya gireceklerini hatırlatan Jesus şöyle devam etti:

"Sezon bizim için güzel başladı. Lige verilecek ara dinlenmemiz açısından fırsat olacak. Güzel başladığımız sezona, Giresun'u yenip güzel bir ara verelim."

"TARAFTAR İÇİN ÖNEMLİ"

"Sonrasında yine kısa sürede form tutacağımıza eminim. Daha önemlisi ise sezonu güzel bitirmek. Taraftarımıza şampiyonluk hediye etmek bizim en büyük mutluluğumuz olacak."

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ