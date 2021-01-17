Johan Elmander: 'Derbide Galatasaray'a inanıyorum'

Galatasaray'ın eski yıldızı Johan Elmander, Beşiktaş derbisi öncesinde sarı kırmızılıların mobil uygulamasına bir röportaj verdi.Johan Elmander, "Tüm taraftara merhaba. Johan Elmander burada. Beşiktaş maçı için tüm iyi dileklerimi ve desteğimi sunmak istiyorum. Biliyorum bu bir deplasman maçı ama takımın yine de sizin desteğinize ihtiyacı var. Bu çok önemli. Şunu da eklemek istiyorum. Taraftarımızın hala gösterdiği sevgi için teşekkür ediyorum. Türkiye'deki ve dünyanın her yerindeki tüm Galatasaray taraftarlarından..." dedi.Elmander ayrıca, "Galatasaray'a derbide oldukça inanıyorum. Mister'a da en iyi dileklerimi sunmak isterim. Takımla beraber harika işler yapıyor. Onunla birlikte çalışabildiğim için çok gurur duyuyorum. Mr. Terim'le birlikte çalışan eski takım arkadaşlarıma ve herkese iyi şanslar diliyorum" sözlerini kullandı