Philadelphia 76ers'ın yıldızı Joel Embiid'in New York Knicks'te oynamak isteyebileceği iddiası ortaya atıldı.



76ers'ın diğer yıldızı James Harden'ın takas arayışının devam etmesiyle antrenmanları kaçırdığı süreçte, süperstar oyuncu Embiid'in ise ismi yaz döneminde ara sıra Knicks'le geçiyordu.



Embiid'le ilgili bu söylentiler, Fox Sports'tan Chris Broussard'ın yakın zamanda söyledikleriyle tekrar alevlendi:



"Lig genelinde Embiid'in New York'a gitmek istediği yönünde bazı dedikodular var. Kendisi tabii ki Philly'deki taraftarların tepkisiyle karşılaşmak istemeyeceğinden, çıkıp böyle bir şey söylemez.



Ama evet, bir gözünün New York'ta olduğuna dair bir tartışma olsa da, Knicks, büyük oyuncularla her zaman adı geçen bir takım. Ondan dolayı üzerinde fazla durmayacağım. Embiid de zaten onları şampiyonluğa taşıyamaz."



Önceki sezonun MVP'si olan Embiid, maç başına 33,1 sayı, 10,2 ribaund ve 4,2 asist ortalamaları yakalamıştı.