Trabzonspor ile yolları ayrılan Jan Durica, eski kulübünün kendisine gereken ödemeleri yapmadığını söyledi. Slovak cas.sk'da açıklamaları yer alan futbolcu "Kontratım gereği almayı hak ettiğim paralar var. Bu küçük bir meblağ değil. Bir çok kez ne zaman ödeyeceklerini sormamıza rağmen, sonuç alamadık. Biz de konuyu en üst futbol otoritesine taşıdık. Keşke konu şimdiye dek çözülseydi. Umarım ki sezonun sonuna kadar olacak" dedi.Bordo-mavili ekip ile yolları geçtiğimiz sezon ayrılan deneyimli savunmacı "Ayrılırken bana borçlarını ödeyeceklerine dair söz vermişlerdi. Böylelikle sorun çözülecekti ancak öyle olmadı. Türkiye'de zaman zaman ödemelerin 2-3 ay geciktiği oluyor. Ancak her seferinde bu para ödeniyor. Ben Lokomotiv Moskova'dan ayrılık sürecimde de bana borçları vardı. Kulüpten ayrılmadan önceki hafta tamamını ödediler, bonusları bile" diye konuştu.Durica "Futbolcuların FIFA ve UEFA tarafından korunuyor olmaları güzel birşey. Eğer durum böyle olmasaydı, paramızı hayatta göremeyecektik demek ki! Bizim adımıza alacaklarımızı almak için bir şanstır bu" ifadelerini kullandı. Haberde Trabzonspor'un Jan Durica'ya olan borcunun 400 bin euro olduğu iddia edilirken, FIFA'nın bunun ödenmesini zorunlu kıldığından bahsedildi. Bir başka Slovak futbolcu Bero'ya olan borçlarından dolayı Trabzonspor'a zamanında transfer yasağı geldiği hatırlatması yapıldı.Jan Durica, Trabzonspor forması giydiği dönemde savunmanın önemli ismiydi.