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İtalya'dan Ankaragücü'ne mi geliyor?

Ankaragücü, Karim Laribi transferi için atağa kalktı! Sarı-lacivertliler, bonservisi elinde olan Tunuslu orta sahayla temasa geçti.

İtalya'dan Ankaragücü'ne mi geliyor?
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30 Temmuz 2018 10:44
Tam 6 yıl sonra tekrar Süper Lig'de sahne alacak olan Ankaragücü, transfere yoğun mesai harcıyor.

Bonservisi elinde olan isimleri tercih eden sarı- lacivertliler, Tunuslu orta saha Karim Laribi ile görüşmelere başladı.

Son iki sezondur İtalya 2. Lig takımlarından Cesena'da kiralık oynayan 27 yaşındaki futbolcunun Sassuolo ile olan sözleşmesi de sona erdi.

Geçtiğimiz sezon Cesena ile 41 resmi maçta forma giyen tecrübeli futbolcu, bu maçlarda 9 kez rakip fileleri havalandırdı, 11 de asist yaptı.

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