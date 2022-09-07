Transferde gaza basan Galatasaray, Valerenga forması giyen Osame Sahraoui için de girişimlerine devam ediyor.



Norveç basınında yer alan haberde, sarı-kırmızılıların 21 yaşındaki kanat oyuncusu için Valerenga'ya 3 milyon euro teklif ettiği belirtildi. Taraftar arasındaki görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.



Sol kanadın yanı sıra, sağ kanat ve 10 numarada da forma giyebilen Sahraoui'nin Valerenga ile 31 Aralık 2023'te sona eriyor.





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