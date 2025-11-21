21 Kasım
İşte Fatih Tekke'nin İstanbul karnesi!

Trabzonspor, ligde Başakşehir ile karşılaşacak. Bordo-mavililer, bu sezon İstanbul temsilcileri önünde oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

İşte Fatih Tekke'nin İstanbul karnesi!
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak Trabzonspor, İstanbul temsilcileri karşısında bu sezon sadece 1 kez eli boş sahadan ayrıldı.

Ligde 25 puanla lider Galatasaray'ın 4, Fenerbahçe'nin de 3 puan gerisinde üçüncü sırada bulunarak zirve yarışında yer alan bordo-mavililer, milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın ardından RAMS Başakşehir ile deplasmanda yapacağı karşılaşmadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Teknik direktörü Fatih Tekke yönetiminde İstanbul temsilcileri karşısında bu sezon 5 karşılaşmaya çıkan Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.


Bordo-mavililer, ligin 2. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek söz konusu rakipleri karşısında ilk maçından galibiyetle ayrılırken 5. hafta Fenerbahçe önünde uzun süre 10 kişi oynadığı karşılaşmada 1-0 mağlubiyet ayrıldı.

Trabzonspor, 7. hafta İstanbul'da Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 4-3, ligin 10. haftasında sahasında ikas Eyüpspor'u 2-0 mağlup ederken 11. hafta Galatasaray deplasmanından 0-0 beraberlikle ayrıldı.

- 2 puan ortalaması var

Trabzonspor, İstanbul ekipleri karşısında bu sezon oynadığı 5 karşılaşmada 10 puan elde etti.

İstanbul takımları karşısında bu sezon 6. karşılaşmasına çıkacak Karadeniz ekibi, bu sezon söz konusu rakipleri karşısında 2 puan ortalaması yakaladı.

- Tekke ile ilk maçında Başakşehir'i mağlup etmişti

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon göreve başladığı ilk maçta RAMS Başakşehir ile deplasmanda karşılaşmıştı.

Bordo-mavililer, İstanbul temsilcisi önünde 3-0 kazanarak sezonun ilk deplasman galibiyetini elde etmişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
