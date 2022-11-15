İşte Abdullah Avcı'nın Kasım planı

22 resmi maç oynayarak Dünya Kupası arasına giren Trabzonspor , geçtiğimiz sezonun uzağında bir performans sergiledi. Bordo-Mavili takım, inişli-çıkışlı bir görüntü çizerken, teknik direktör Abdullah Avcı 1.5 aylık molayı toparlanma fırsatı olarak görüyor.



Her fırsatta 'Kasım ayından sonra gerçek kimliğimize kavuşacağız" diyen tecrübeli çalıştırıcı, lig arasında yoğun mesai harcayacak. Avcı, 5 ana başlık üzerinde dururken, hem takım hem de oyuncu performanslarını yukarıya çekmeyi hedefliyor.



Sakatlar dönecek



Öncelikle kolay gol yeme problemini çözmek isteyen Avcı, kırılgan olan takım savunmasını düzeltecek. Şu ana kadar beklerden istediği verimi alamayan Trabzonspor'da, kanatların oyuna katkısının mutlaka yükseltilmesi gerekiyor. Larsen Dünya Kupası'na gidecek ancak Eren Elmalı bu periyotta takımla olacak. Avcı'nın sağ bekte Hüseyin ve Doğucan'ı denemesi bekleniyor. Bruno Peres ise ikinci yarıda takıma dönecek. Hücum organizasyonunu sil baştan kurgulayacak olan başarılı çalıştırıcı, sakatlıktan kurtulan Edin Visca'ya çok güveniyor.



Ön alanda pres ve tempo...



Taktik antrenmanların yanı sıra fiziksel çalışmalara da Dünya Kupası arasında ağırlık verecek olan Abdullah hoca, daha dirençli ve mücadeleci bir takım yaratmak istiyor. Özellikle ön alanda pres ve topu kısa sürede kazanma üzerinde duracak olan Avcı, daha hızlı oynayan bir Trabzonspor ortaya çıkarmayı planlıyor. Tempo problemini bu şekilde çözmeyi hedefleyen deneyimli teknik adam, orta sahada zaman zaman Siopis-Gbamin ikilisini birlikte kullanabilir. Avcı, duran toplarla ilgili de ekstra çalışmalar yaptıracak.





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