İSTANBULSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! GS TV İstanbulspor Galatasaray hazırlık maçı canlı izle

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İstanbulspor Galatasaray hazırlık maçı canlı izle... Süper Lig 24. Haftada Galatasaray İstanbulspor karşısında liderliğini korumaya çalışacak. Deprem felaketi sebebiyle verilen aranın ardından futbol karşılaşmaları sahaya dönüyor. İstanbulspor Galatasaray maçı hangi kanalda, GS TV'de mi yayınlanacak soruları yanıt arıyor. Canlı maç izle ekranı başında toplanan taraftarlara müjde Gençlik ve Spor Bakanı tarafından verildi. İki hafta süreyle maçların ücretsiz yayınlanacağını aktaran Bakan Kasapoğlu'nun açıklaması ardından araştırmalar başladı. Peki, İstanbulspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi? İşte, muhtemel 11'ler…İstanbulspor ile Galatasaray depremzedeler için bir araya geliyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 45 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan iki şiddetli depremde, milyonlarca vatandaş evsiz kaldı. Asrın felaketi olarak nitelendirilen doğa olayının yaralarını sarabilmek adına futbol takımları da yardım maçları düzenlerken bu takımlar arasında İstanbulspor ile Galatasaray da yer aldı. İki takım, gelirinin tamamı depremzedelere bağışlanacak bir karşılaşma düzenlerken mücadelenin detayları araştırılıyor. Peki İstanbulspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?İstanbulspor Galatasaray maçı 4 Mart Cumartesi günü saat 17:00'de Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak.Mücadelenin biletleri passo.com.tr'de 100 liradan satışa sunuldu.İstanbulspor Galatasaray maçı beIN Sports'tan şifresiz olarak yayınlanacak.İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan, Mehmet, Duhan, Mahamadou, Lokilo, Rroca, Muammer, Ethemi, EmirGalatasaray: Okan Kocuk, Boey, Nelsson, Abdülkadir, Dubois, Torreira, Oliviera, Yunus Akgün, Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu, IcardiDeprem sonrası verilen arada Galatasaray 1 hafta Antalya'da kamp yaptı ve bu şehirde 3 hazırlık maçı yaptı. Sarı-Kırmızılı takım Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı. Pendikspor'u 3-1 yenerken Alanyaspor'u 4-2 mağlup etti. Galatasaray Antalya kampı sonrası hazırlıklarını tamamladıktan sonra İstanbul'a döndü.Galatasaray Süper Lig'in ilk yarısında karşılaştığı İstanbulspor'u 2-1 mağlup etmişti. İki takım arasında oynanan hazırlık maçını da yine Galatasaray 2-1 kazanmayı bilmişti. İstanbulspor Süper Lig'de 21 puanla 18. sırada bulunuyor.Zaniolo golle başlamıştı!Galatasaray'da yeni transfer Nicolo Zaniolo ilk kez Alanyaspor mücadelesinde Sarı-Kırmızılı takımın formasını giydi. 23 yaşındaki İtalyan futbolcu 15 dakika forma giydiği maçta takımın dördüncü golünü atmıştı. Teknik direktör Okan Buruk'un İstanbulspor karşısında da Zaniolo'ya şans vermesi bekleniyor.