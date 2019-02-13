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Islam Slimani: "Nihayet attım, artık..."

Fenerbahçe'de eleştirilerin odağındaki Cezayirli forvet, Rus ekibi karşısında zaferi getirdi. İslam Slimani en son 6 Aralık 2018'de Giresunspor ağlarını sarsmıştı.

Kaynak: Takvim
Islam Slimani: 'Nihayet attım, artık...'
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13 Şubat 2019 13:30
Fenerbahçe'nin sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'den kiraladığı Islam Slimani, 2 aylık gol hasretini UEFA Avrupa Ligi'nde Zenit maçında dindirdi.

Sarı-lacivertliler, 21. dakikada Slimani'nin golü ile öne geçti. Valbuena'nın kullandığı köşe vuruşunda top Sadık Çiftpınar'ın kafasından sekti. Topu önünde bulan Slimani, fırsatçılığını konuşturdu ve yaklaşık 2 ay aradan sonra ağları sarstı.

Cezayirli santrfor en son 6 Aralık 2018'de kupada Giresun filelerini havalandırmıştı.

YANAL, MAÇ ÖNCESİ SÖYLEMİŞTİ

Zenit karşısında 90 dakika sahada kalan 30 yaşındaki yıldız, İstekli görüntüsüyle dikkat çekerken, attığı gol sonrası sarı-lacivertli taraftarların da alkışını topladı. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın da maç öncesi basın toplantısında Slimani'nin Zenit maçının yıldızı olacağı adeta içine doğdu. Yanal, Slimani için, "Slimani kötü bir dönem geçirdi ama çok çaba sarf ediyor. Umarım onun için de iyi olacaktır. Belki de Zenit maçında gecenin yıldızı olacak. Ben her futbolcuma güveniyorum" ifadelerini kullanmıştı.

"GOL ATMAYI ÇOK ÖZLEMİŞTİM!"

Fenerbahçe'nin Cezayirli oyuncusu Slimani, Zenit filelerini havalandırmasının kendisine büyük moral olduğunu söyledi.

Slimani, "Geldiğim günden bu yana tüm gücümle takımımın başarısı için mücadele ediyorum. Bir çok maçta şanssızlıklar yaşadım ama Zenit maçında bu kötü günleri geride bıraktım. Gerçekten gol atmayı çok özlemişim. Benim golümle kazanmış olmak elbette daha da keyifli oldu. Artık kalan tüm maçlarımız kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

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