Phoenix Suns'ın sahibi Mat Ishbia'nın, şehirdeki taraftarlara Suns maçlarını ücretsiz izlemeleri için TV anteni hediye edeceği bildirildi.



Ishbia'nın, şehirdeki taraftarların Suns ekibini izleme deneyimini geliştirmek için Phoenix'teki tüm Suns maçlarını ücretsiz izletmeyi planladığı ve anlaşma imzalayan tüm taraftarlara Pay TV abonelikleri ve TV antenlerini ücretsiz olarak göndermeyi teklif ettiği belirtildi.



Ishbia sene başında takımın maçlarını kablolu yayından kaldıracağını duyurmuş ve yerel kanallarda izlenmesini ücretsiz hale getirerek yaklaşık 2 milyon kişinin daha Suns maçlarını izleyebilmesini sağlamıştı.



"Biz paraya odaklanmıyoruz. Kazanmaya, başarıya ve taraftarlarla ilgilenmeye odaklanıyoruz." diyen Ishbia'nın bunu bir adım daha öteye taşıyarak, halihazırda Pay TV aboneliği olmayan tüm taraftarlara ücretsiz iç mekan anteni vereceği açıklandı.



Bu hizmetten yararlanmak isteyenl lokal taraftarların online bir form doldurduğu ve antenin ücret ödemeden evlerine yollanacağı kaydedildi.



Geçtiğimiz sezon Kevin Durant'i aldıktan sonra kadro derinliğindeki eksiklik sebebiyle playoffların ikinci turunda elenmiş olan Suns, yaz döneminde Chris Paul'u göndererek Bradley Beal'ı ekibe katmış ve yeni sezon için takımı merak uyandıran bir hale getirmişti.



