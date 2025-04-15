Haber Tarihi: 15 Nisan 2025 13:07 - Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2025 13:07

İş Bankası çöktü mü? 15 Nisan İş Bankası neden açılmıyor?

15 Nisan 2025 tarihinde "İş Bankası çöktü mü?" sorusu, sosyal medya ve arama motorlarında gündemin en çok merak edilen konularından biri haline geldi. Türkiye'nin en büyük bankalarından biri olan İş Bankası'nda yaşanan erişim sorunları, kullanıcıların dijital bankacılık hizmetlerine ulaşamamasına neden oldu.

İş Bankası çöktü mü? 15 Nisan İş Bankası neden açılmıyor?
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İş Bankası çöktü mü sorusu, gün içerisinde binlerce kişi tarafından sorgulanırken, kullanıcılar yaşadıkları sorunları sosyal medya üzerinden paylaşarak gündem oluşturdu. İşlem yapamayan müşteriler, hesap hareketlerini göremediklerini, para transferi yapamadıklarını ve sistemin sürekli hata verdiğini bildirdiler. Peki, 15 Nisan İş Bankası neden çöktü, ne oldu?

İŞ BANKASI ÇÖKTÜ MÜ?

15 Nisan 2025 tarihinde Türkiye İş Bankası'nın dijital hizmetlerinde bazı kullanıcılar erişim sorunları yaşadı. Özellikle İşCep mobil uygulaması ve internet şubesi üzerinden işlem yapmak isteyen müşteriler, sistemsel hatalarla karşılaştıklarını belirttiler. Kullanıcılar, "İşleminizin sonucu gösterilemedi" gibi hata mesajları aldıklarını ve hesap hareketlerine ulaşmakta zorluk çektiklerini ifade ettiler.

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