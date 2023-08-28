New Orleans Pelicans'ın yıldızı Brandon Ingram, FIBA maçlarının alışık olduğundan 'tamamen farklı' olduğunu söyledi.



ABD Milli Takımının geçtiğimiz Cumartesi günü Yeni Zelanda'yı 99-72 mağlup ettiği maçta Ingram, 15 dakika süre alarak 1/4 şut isabetiyle toplamda iki sayı, üç asist, iki ribaund ve bir top çalma kaydedebilmişti. Ingram hücumdaki sıkıntılarını hazırlık maçlarında da yaşamış, beş maçta 7,8 sayı ortalaması yakalayabilmişti:



"Buradaki oyun, alışık olduğumdan tamamen farklı. Takım şu anda kazandığı için, kendim hakkında bencil düşünemem. Ama şu anda bu durum benim için biraz sinir bozucu ve etkili olabileceim yolları bulmaya çalışıyorum."



Ingram, geçtiğimiz sezon Pelicans formasıyla kariyer rekoru 24,7 sayı ortalaması tutturmuş ve son dört sezonunda en az 22,7 sayı kaydetmişti.



ABD Milli Takımı bugün grup aşamasının ikinci müsabakasında Yunanistan ile karşı karşıya gelecek.



