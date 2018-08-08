İnegol Belediyespor'a Fenerbahçe'den transfer

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor, Fenerbahçe'den pasör Berkant Hızarcı'yı transfer etti.İnegöl Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Altuntepe, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen imza töreninde yaptığı konuşmada, Berkant Hızarcı ile anlaşmaya vardıklarını söyledi.Berkant'ın takıma katkı sağlayacağından emin olduklarını ifade eden Altuntepe, "Belediyespor gücüne güç katmaya devam ediyor. Berkant 1999 doğumlu. Fenerbahçe'nin oyuncusu. Milli takımda da forma giymiştir. Geçen yıl Bornova Anadolu Lisesi takımında oynamış ve 2.03 metre boyunda. Anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.Berkant Hızarcı ise herkes için güzel bir sezon temennisinde bulundu.İnegöl Belediyespor'da çok büyük gelişim kaydedebileceğini düşündüğünü dile getiren Hızarcı, "Fenerbahçe'de de kalabilirdim ama buraya gelmeyi tercih ettim. Burada bana olumlu şartlar sunuldu. Gelecek planlamamızı yaptık. Ben bu sene burada kendimi geliştirebileceğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.Hızarcı, daha sonra kendisini bir yıllığına turuncu-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.