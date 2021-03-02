İlke Özyüksel'den dünya rekoru ve gümüş madalya

Milli pentatlet İlke Özyüksel, Modern Pentatlon Salon Şampiyonası'nda hem gümüş madalya kazandı, hem dünya rekoru kırdı. Özyüksel Laser Run'da (atış ve koşu) 11.20.29'luk derecesiyle kendisine ait dünya rekorunu geliştirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İlke Özyüksel'den dünya rekoru ve gümüş madalya
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02 Mart 2021 00:07
Milli pentatlet İlke Özyüksel, Modern Pentatlon Salon Şampiyonası'nda hem gümüş madalya kazandı, hem dünya rekoru kırdı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun internet sitesinde yapılan açıklamaya göre Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilen Modern Pentatlon Salon Şampiyonası'nın kadınlar kategorisinde yarışan İlke Özyüksel;  yüzme, eskrim, binicilik, koşu ve atış yarışlarında 1400 puan toplayarak  ikinci oldu. Laser Run'da (atış ve koşu) önemli bir başarıya imza atan milli sporcu, 11.20.29'luk derecesiyle kendisine ait dünya rekorunu geliştirdi.

Sesim Alpuğan ise 1253 puan topladı ve şampiyonayı 31'inci sırada tamamladı.

Macaristan Modern Pentatlon Salon Şampiyonası, yarın gerçekleştirilecek erkekler finali ile tamamlanacak. Yüzme, eskrim, binicilik, koşu ve atış sıralamasıyla yapılacak erkekler finalinde Buğra Ünal, Türkiye'yi temsil edecek.



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