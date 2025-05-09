İki Yaşamlılar Kış Uykusuna Yatar Mı? 2025

İki yaşamlılar, soğukkanlı canlılardır. Bu, vücut ısılarının çevrelerindeki sıcaklığa göre değiştiği anlamına gelir. Dolayısıyla, hava sıcaklığı düştüğünde vücut ısıları da düşer ve metabolizmaları yavaşlar. Bu durum, soğuk kış aylarında aktif kalmalarını zorlaştırır ve hayatta kalma stratejileri geliştirmelerini gerektirir.

Evet, birçok iki yaşamlı türü kış uykusuna yatar. Ancak, bu kış uykusu süreci ve şekli türlere göre farklılık gösterebilir. Genel olarak, amfibilerin kış uykusu "hibernasyon" olarak adlandırılır ve bu süreçte vücut fonksiyonları önemli ölçüde yavaşlar.