Haber Tarihi: 09 Mayıs 2025 18:04 - Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2025 18:04

İki Yaşamlılar Kış Uykusuna Yatar Mı? 2025

Doğanın ilginç canlılarından olan iki yaşamlılar (amfibiler), hem suda hem de karada yaşayabilme özellikleriyle bilinirler. Peki, soğuk kış ayları geldiğinde bu hassas canlılar ne yapar? İki yaşamlılar kış uykusuna yatar mı?

İki Yaşamlılar Kış Uykusuna Yatar Mı? 2025
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İki yaşamlılar, soğukkanlı canlılardır. Bu, vücut ısılarının çevrelerindeki sıcaklığa göre değiştiği anlamına gelir. Dolayısıyla, hava sıcaklığı düştüğünde vücut ısıları da düşer ve metabolizmaları yavaşlar. Bu durum, soğuk kış aylarında aktif kalmalarını zorlaştırır ve hayatta kalma stratejileri geliştirmelerini gerektirir.

İki Yaşamlılar Kış Uykusuna Yatar Mı? 

Evet, birçok iki yaşamlı türü kış uykusuna yatar. Ancak, bu kış uykusu süreci ve şekli türlere göre farklılık gösterebilir. Genel olarak, amfibilerin kış uykusu "hibernasyon" olarak adlandırılır ve bu süreçte vücut fonksiyonları önemli ölçüde yavaşlar.

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